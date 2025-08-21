Una avalancha de cambios han sacudido los procesos de visa de turismo de Estados Unidos en los últimos meses, con diversas decisiones tomadas por las autoridades de ese país.

Al final de cuentas, es posible -y hasta normal- tener muchas dudas sobre cómo son los caminos para obtener o renovar el visado.

LEA MÁS: Así puede perder su visa de Estados Unidos por uso indebido

No obstante, hay una buena noticia: aún puede renovar su visa de turismo B1/B2 sin necesidad de ir a una entrevista con el cónsul.

Aunque los viajeros que hacen buen uso de la visa siempre tendrán muchas opciones de obtener la renovación, es inevitable sentir algo de temor al ir al consulado para tener que responder diversas consultas.

LEA MÁS: Supo que Estados Unidos le revocó la visa en el aeropuerto

Aún puede renovar la visa de Estados Unidos sin ir a entrevista

Todavía puede renovar su visado de turismo sin ser entrevistado. Estos son los requisitos para calificar para ese beneficio.

-La visa de turismo que renueva tenía una validez completa (10 años).

-La visa venció hace menos de 12 meses.

-Cuando la visa que va a renovar fue emitida, el solicitante tenía más de 18 años de edad.

-La renovación la solicita en su país de residencia habitual.

LEA MÁS: Estados Unidos exigirá nuevo requisito para aprobar visa de menores de 14 años

Un detalle muy importante es que aunque cumpla con todos esos requisitos, el cónsul podría requerir la entrevista, al detectar alguna situación especial del solicitante.