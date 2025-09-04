Si responde estas 5 preguntas con un sí, podría eximirse de la entrevista para renovar la visa a Estados Unidos

Renovar la visa de turismo de Estados Unidos sin pasar por la entrevista es uno de los mayores alivios para los viajeros; viven menos estrés y acceden a un trámite mucho más rápido, sin tanta espera como quienes deben presentarse al consulado. ¿Cómo saber si usted aplica para este beneficio?
Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.
