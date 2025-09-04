Si responde estas 5 preguntas con un sí, podría eximirse de la entrevista para renovar la visa a Estados Unidos

Renovar la visa de turismo de Estados Unidos sin pasar por la entrevista es uno de los mayores alivios para los viajeros; viven menos estrés y acceden a un trámite mucho más rápido, sin tanta espera como quienes deben presentarse al consulado. ¿Cómo saber si usted aplica para este beneficio?

LEA MÁS: Costarricenses con visa no escapan de esta nueva directriz de Estados Unidos

Si responde con un “sí” a las siguientes preguntas, es muy probable que pueda renovar su visa sin cita presencial.

Eso sí, tenga en cuenta que, aunque cumpla con todos los requisitos, un oficial consular puede solicitarle una entrevista en casos puntuales.

LEA MÁS: ¿Cómo verificar sus entradas y salidas de Estados Unidos para no perder la visa?

Estas son las preguntas clave:

¿La visa que está renovando es de tipo B1/B2 (turismo y negocios)? ¿Esa visa venció hace menos de 12 meses? ¿Tenía al menos 18 años cuando solicitó la visa que ahora está renovando? ¿Está solicitando la renovación en el país donde reside habitualmente? ¿Su visa anterior no fue rechazada? En caso de que sí se la hayan denegado, ¿ya superó ese rechazo?

Si todas sus respuestas fueron “sí”, lo más probable es que pueda renovar sin asistir a la entrevista.