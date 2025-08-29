De viaje con Jairo

Costarricenses con visa no escapan de nueva directriz de Estados Unidos

Portadores de visa deben asegurarse de darle un uso adecuado al documento

Por Jairo Villegas S.

Estados Unidos recalca que la visa no es un derecho, sino un privilegio, por lo que sus portadores deben acatar todas las disposiciones y usarla de manera responsable.








Visa de Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

