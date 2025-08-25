Cómo verificar sus entradas y salidas de Estados Unidos para no perder la visa

Ahora más que nunca, todos los viajeros deben asegurarse de no incurrir en ninguna falta o ilegalidad al viajar a Estados Unidos.

Para ello, es fundamental revisar que su historial de entradas y salidas a dicho país esté en orden.

Este historial, conocido como récord de viaje, es el registro oficial que lleva el gobierno estadounidense sobre las veces que usted ha ingresado y salido del territorio, con las fechas y puntos de entrada y salida.

Para verificarlo, solo debe seguir estos simples pasos, que puede realizar incluso desde su teléfono celular.

La consulta se realiza en el portal oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés: Department of Homeland Security), encargado de la protección fronteriza y la migración.

Solo necesitará tener a mano su número de pasaporte; ni siquiera requiere ingresar el número de su visa.

Les muestro cada paso, acompañado de imágenes para que le resulte más fácil.

1-Ingrese a la siguiente dirección electrónica: https://i94.cbp.dhs.gov/home.

2-Desplácese hasta donde aparezca la opción Need a history of your arrivals & departures? y seleccione la barra azul que dice View travel history.

Para verificar sus entradas y salidas de Estados Unidos debe marcar en la opción de History of your arrivals & departures. (Grupo Nación/Reproducción)

3-En la siguiente pantalla, aparecerán los términos (terms of service). Para activar el botón de aceptación (agree) y poder continuar, debe deslizar el texto de términos hasta el final.

En la segunda pantalla le aparecerán los términos y condiciones. (Grupo Nación/Reproducción)

Debe bajar todo el texto de los términos para que se le habilite el botón azul de Agree y así poder continuar. (Grupo Nación/Reproducción)

4-En la página siguiente, complete su información personal: nombre (First name), apellidos (Last name/Surname), nacionalidad, fecha de nacimiento y número de pasaporte. Si realizó viajes con su pasaporte viejo, utilice el número de cédula.

En esta pantalla deberá consignar toda su información personal. (Grupo Nación/Reproducción)

5-Al continuar, verá el listado de viajes registrados, con fechas de ingreso y salida, así como el puerto de entrada y salida de Estados Unidos.

Podrá ver sus viajes de esta manera, con fechas de entrada y salida, así como de las ciudades. Cuando aparece la leyenda Unavailable es porque quizás salió en crucero o por algún puesto terrestre. (Grupo Nación/Reproducción)

Si sale de Estados Unidos por un aeropuerto, no debe hacer nada adicional, pues la propia aerolínea informa a las autoridades migratorias.

Si su salida es por un puesto terrestre o en crucero, asegúrese de que quede registrada, aunque en el historial aparezca la leyenda Unavailable.

De lo contrario, prepare pruebas de que efectivamente abandonó el país, como sellos en el pasaporte de otros países o comprobantes de gastos en el extranjero.