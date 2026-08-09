Economía

¿Cómo la ‘economía jaguar’ llegó a necesitar un plan fiscal? El contexto económico detrás de la reforma

Tras el discurso de la ‘economía jaguar’, el gobierno enfrenta un escenario de menor dinamismo en la recaudación y mayores presiones sobre las finanzas públicas

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Por Arianna Villalobos Solís y Luis Enrique Brenes
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en conferencia en Casa Presidencial. (José Cordero/La Nación)







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Economía jaguarTipo de cambioPlan fiscalCréditos fiscales
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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