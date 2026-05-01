Economía

Banco Central proyecta desplome en exportaciones de servicios en 2026

Cierre de operación de semiconductores de Intel y Qorvo; junto a la menor demanda externa, afirmó Róger Madrigal, presidente del BCCR

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Por Mónica Cerdas Gómez y Luis Enrique Brenes
Un microchip resaltado en una placa de circuito con líneas verdes que representan las conexiones electrónicas, simbolizando la industria de semiconductores afectada por las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos a China.
Banco Central proyecta reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, en parte, por el cierre de las operaciones de semiconductores de Intel y Qorvo. (Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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