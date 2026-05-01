Banco Central proyecta desplome en exportaciones de servicios en 2026

Banco Central proyecta reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, en parte, por el cierre de las operaciones de semiconductores de Intel y Qorvo.

Las exportaciones de servicios pasarían de crecer un 2,6% en 2025 a registrar una caída de 1,3% en 2026, según proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluidas en el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril.

Róger Madrigal, jerarca del Banco Central, mencionó este jueves 30 de abril, durante la presentación del IPM, que en las exportaciones hay “un choque acumulado”.

“Ya teníamos previsto que habría una moderación en la exportación de servicios de manufactura por la salida de dos empresas (Intel y Qorvo). Ahora, a eso se agrega que el mundo va a crecer relativamente menos de lo que habíamos dicho en enero, que iba a tener un efecto sobre el ingreso del resto del mundo, que son los demandantes de nuestras exportaciones. Entonces ahí tiene un doble efecto”, detalló el presidente del Banco Central.

Desde julio de 2025, el ente emisor preveía los efectos de la salida de manufactura de Intel y Qorvo en las exportaciones de Costa Rica para el 2026.

“Sería a partir del segundo trimestre del 2026 que tendríamos ese impacto (el de la salida de manufactura de esas dos empresas) en las exportaciones de servicios, tanto en las exportaciones totales como en el régimen especial”, dijo el presidente del Banco Central en aquel momento.

Con respecto a la venta de bienes, Madrigal indicó que estas crecerían de un 13,3% en 2025 a un 6% en este año. “Es buenísimo el crecimiento del 6% pero es una moderación significativa con respecto a la tasa del 13% (...)”, agregó.

El presidente de la autoridad monetaria detalló: “El ingreso del resto del mundo crece menos, si ellos crecen menos, demandan menos de todo, demandan menos de lo que ellos producen y lo que produce el resto del mundo. En eso entra Costa Rica, entonces hay un menor crecimiento de la demanda por las exportaciones de Costa Rica hoy que lo que se proyectaba en enero antes del choque”.

Según el Informe de Política Monetaria de abril, las exportaciones totales de Costa Rica pasarían de crecer 8,6% en 2025 a 3% en el año en curso.

Además, agrega que el menor impulso de la demanda externa, es decir, las exportaciones, durante el bienio 2026-2027 responde a la desaceleración económica de los principales socios comerciales.

El Grupo Financiero Mercado de Valores informó que se anticipa una moderación en el dinamismo de las exportaciones hacia la segunda mitad del año en curso, en línea con una normalización de su crecimiento.