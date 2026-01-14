Economía

Banco Central alerta por caída en expectativas de inflación: ¿Cómo afecta a las personas y empresas?

Directivos del Banco Central tomaron en cuenta resultado de encuesta hecha a empresarios, analistas y economistas para reducir su tasa de política monetaria.

Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
El Banco Central redujo su TPM de 3,50% hasta el 3,25% en su reunión de política monetaria de diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







