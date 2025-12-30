Así cierran en 2025 las principales tasas de referencia para los créditos en colones

Transmisión de la TPM es más rápida hacia las tasas pasivas que a las activas.

Las principales tasas de referencia para los créditos en colones —la Tasa Básica Pasiva (TBP) y la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) a seis meses— cerrarán el 2025 en niveles inferiores a los registrados al inicio del año. Ambas impactadas por los ajustes que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) aplica sobre su Tasa de Política Monetaria (TPM).

Durante el 2025, la Junta Directiva del ente emisor redujo el indicador en tres ocasiones, con recortes de 0,25 puntos porcentuales (p. p.) cada uno, para un ajuste acumulado de 0,75 p. p., que llevó ese indicador del 4% al 3,25% actual.

Las reducciones se aprobaron en las sesiones del 17 de julio, 18 de setiembre y 18 de diciembre, mientras que en las cinco reuniones restantes del año la autoridad monetaria optó por no hacerle cambios a su tasa.

La evidencia muestra que la transmisión de las variaciones en la TPM —que sirve de referencia para las operaciones de crédito e inversión en moneda nacional— es más rápida hacia las tasas pasivas (ahorros) que a las activas (préstamos).

No obstante, de acuerdo con un estudio reciente sobre la transmisión de la TPM al resto de tasas de interés, publicado en el sitio web del Banco Central, las tasas activas tienden a cambiar más fuertemente ante aumentos en la TPM.

En relación con las reducciones aplicadas a la TPM, el Banco Central indicó en su más reciente comentario sobre la economía nacional, publicado el 29 de diciembre, que las tasas de interés activas del sistema financiero se han reducido cerca de un punto porcentual tras los recortes implementados a partir del 18 de julio.

Adicionalmente, dadas las tasas pasivas en colones y en moneda extranjera, así como la disminución en las expectativas de variación del tipo de cambio según el mercado, el premio por ahorrar en moneda local ha aumentado, aunque se mantiene en terreno negativo.

En ese contexto, de acuerdo con datos del Central, el promedio ponderado de la Tasa Pasiva Negociada (TPN) en colones en el sistema financiero osciló entre 4,8% y 5,08% entre enero del 2025 y noviembre.

Evolución de la TBP y la TRI en colones en 2025

La Tasa Básica Pasiva inició este 2025 en 4,13% y terminará el año en 3,78%, lo que representa una reducción de 0,35 puntos porcentuales entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre.

Según los datos del Central, el nivel más alto de la TBP durante el 2025 fue de 4,15% y el más bajo fue de 3,77%.

Esta tasa es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas de captación tanto a plazo como a la vista en colones, de los intermediarios financieros que conforman las Otras Sociedades de Depósito (OSD). Además, es calculada por el Banco Central cada miércoles.

Su nivel resulta de importancia para los deudores y para quienes buscan un crédito, porque impacta directamente la cuota a pagar si la operación se negocia con esta referencia. También es relevante para quienes ahorran por medio de instrumentos como certificados de depósito a plazo o bonos indexados a la TBP, pues afecta a sus rendimientos.

Por su parte, la TRI en colones a seis meses, una de las tasas más utilizadas por las entidades, comenzó el 2025 en 4,79% y cerrará en 4,74%. En otras palabras, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre la tasa se redujo en 0,05 puntos porcentuales.

Durante el 2025, el nivel máximo de la TRI fue de 5% y el mínimo de 4,7%.

Los primeros créditos ligados a la TRI empezaron a registrarse en el 2021. Esta tasa es calculada por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica semanalmente, por medio de información proporcionada por entidades financieras.

¿Qué esperar para 2026?

Javier Cortés, economista de BN Valores, señaló que para el 2026 la Tasa de Política Monetaria contará con espacios para ajustarse hacia la baja.

No obstante, añadió, se espera que no se produzcan mayores reducciones sobre tasas como la TBP o la TRI.

“Esto implicará un escenario de estabilidad para la situación de deudores e inversionistas en moneda local comparado con este 2025”, destacó.