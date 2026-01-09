Estos son los productos que más bajaron de precio en Costa Rica en 2025

Los tomates, papas y cebollas estuvieron entre los productos que más redujeron su precio en al cierre del 2025, según el INEC.

La inflación de Costa Rica finalizó el 2025 con una variación interanual de -1,23% empujada, en su mayoría, por productos agrícolas que registraron una variación negativa.

El índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestra que entre los bienes y servicios que más redujeron su valor están la yuca, la papaya y la papa.

Mientras que entre los servicios destacan los tiquetes aéreos y los paquetes turísticos fuera del país. A continuación los 20 artículos que registraron la variación negativa más relevante.