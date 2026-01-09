Estos son los productos que más bajaron de precio en Costa Rica en 2025

La inflación de Costa Rica finalizó el 2025 con una variación interanual de -1,23% empujada, en su mayoría, por productos agrícolas que registraron una variación negativa.
El índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestra que entre los bienes y servicios que más redujeron su valor están la yuca, la papaya y la papa.
Mientras que entre los servicios destacan los tiquetes aéreos y los paquetes turísticos fuera del país. A continuación los 20 artículos que registraron la variación negativa más relevante.