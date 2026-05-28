Alza en petróleo amenaza costo de tiquetes y vuelos a Costa Rica

Las aerolíneas y empresarios turísticos observan con preocupación el impacto del alza en el precio del petróleo en las operaciones en Costa Rica.

El aumento en el precio internacional del petróleo comienza a convertirse en una amenaza para el mercado aéreo costarricense. Representantes del sector turístico advierten que un encarecimiento sostenido podría terminar reflejándose en el precio de los pasajes.

Pese a que el impacto aún no se refleja de forma significativa en la visitación turística, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) ve con preocupación la reducción y cancelación de rutas aéreas, así como la salida de algunas aerolíneas del mercado costarricense.

En los últimos seis meses cinco aerolíneas anunciaron la suspensión de rutas.

Además, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) afirmó que el sector monitorea constantemente el comportamiento del precio del crudo porque, aunque todavía no se observa una caída en la cantidad de pasajeros, un escenario de mayores presiones podría provocar ajustes en las tarifas aéreas.

La preocupación surge en medio de la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente, que ya llevó el precio del barril por encima de los $100 en semanas anteriores.

Según la Asociación Costarricense de Agencias de Viaje (ACAV), el aumento en el precio del jet fuel provocó cambios importantes en los costos operativos de las aerolíneas, con incrementos de al menos el 70% respecto de presupuestos iniciales.

No obstante, el sector considera que la alta demanda de rutas turísticas como Costa Rica todavía permite sostener la rentabilidad y mantener promociones para estimular las ventas.

Pese a los riesgos, no se observa una reducción en la cantidad de pasajeros que llegan a Costa Rica.

Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reflejan la llegada de 1.195.271 viajeros por vía aérea durante el primer cuatrimestre de este año, lo que representó un aumento del 10,5% respecto al mismo período del año anterior.

Aerolíneas analizan precio del crudo

Rafael Sánchez, presidente de ALA, identificó el comportamiento del precio internacional del petróleo como una de las principales variables que el sector observa de forma permanente.

“Por supuesto que es un análisis constante. Por eso es importante mantener costos estables para que las líneas aéreas puedan tomar decisiones informadas”, señaló Sánchez, quien aseguró que este argumento ya fue expuesto tanto al Gobierno como a las empresas concesionarias de los dos principales aeropuertos del país.

Ante una eventual escalada en los precios del crudo debido al conflicto en Medio Oriente, Sánchez no descartó ajustes en las tarifas aéreas.

“Siempre existe esa posibilidad. Cada operador es soberano en la toma de decisiones, pero si la demanda existe no veríamos una disminución de frecuencias o de la oferta de asientos. Posiblemente sí deba darse un ajuste en las tarifas”, afirmó. ALA agrupa a 18 aerolíneas que operan en Costa Rica.

Menos vuelos registrados

Al mes de mayo, el itinerario de vuelos internacionales hacia Costa Rica, elaborado por el ICT, refleja la menor cantidad de vuelos, rutas y ciudades de origen en lo que va de 2026.

En el quinto mes de este año, el informe registra 2.262 vuelos. A la misma fecha del año pasado eran 2.360, es decir, una diferencia de 98 vuelos menos.

El ICT indicó que durante los primeros cuatro meses del año (enero-abril) no se registró una disminución de vuelos respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la entidad no se refirió a los datos de mayo.

Hermes Navarro, jefe de Atracción de Inversiones y Conectividad Aérea del ICT, señaló que en el primer cuatrimestre de 2025 se realizaron 11.082 vuelos y en 2026 se registraron 11.691, lo que representa un aumento de 609 vuelos.

No obstante, los datos del ICT disponibles en su sitio web registran 11.101 y 11.700 vuelos, respectivamente, para un incremento de 599 vuelos.

Por otro lado, la cantidad de ciudades de origen de las rutas se ha reducido en 10 localidades, al pasar de 51 a 41 entre enero y mayo. El año pasado, la reducción durante el mismo período fue de 5 ciudades, al pasar de 45 a 40.

El efecto de disminución es más relevante entre abril y mayo, cuando pasaron de 48 a 41. Durante el mismo período de 2025 la reducción fue de 44 a 40 ciudades.

Menos rutas

Las estadísticas de mayo muestran 56 rutas, la menor cantidad registrada durante 2026. Para abril se registraban 63.

Navarro indicó que las tres aerolíneas que dejaron de operar durante el primer cuatrimestre del año son GOL con su única ruta desde São Paulo, Brasil; Wingo desde Bogotá, Colombia —ambas por decisiones propias de cada aerolínea— y Sunwing, tras ser adquirida por WestJet.

GOL y Wingo habían anunciado la suspensión de sus rutas en octubre y noviembre de 2025, respectivamente.

El ICT no hizo referencia a la suspensión de rutas anunciada recientemente por JetBlue, que comunicó la semana pasada el cierre de la ruta hacia Orlando, Florida.

La clausura de estas rutas se suma al cierre de operaciones en cuatro destinos anunciado por Volaris en febrero pasado. Sobre esta situación tampoco hubo referencia por parte del ICT.

En ese momento, Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la compañía, dijo que la medida afectaría los vuelos directos hacia San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, así como la ruta hacia Miami, Estados Unidos.

La razón esgrimida por Volaris fue el efecto de los impuestos en Costa Rica sobre el precio de los boletos.

El panorama también incluye el cierre de operaciones de Spirit Airlines, que dejó de operar en Costa Rica de manera abrupta a inicios de mayo.

Este medio solicitó a varias líneas aéreas sus valoraciones sobre la suspensión de rutas.

Carlos Granados, gerente de la División de Ventas de United Airlines en Costa Rica, aseguró que la compañía no ha suspendido rutas ni tiene previsto hacerlo.

La Nación también realizó consultas a Copa Airlines, Avianca, Southwest y American Airlines. Al cierre de esta nota se esperaba respuesta.

Efectos no se perciben todavía

Hernán Jackson, presidente de Asociación Costarricense de Agencias de Viaje, estimó que el incremento en los precios internacionales del jet fuel durante los últimos dos meses generó variaciones difíciles de prever en la oferta y el mercado aéreo.

Añadió que algunas aerolíneas han logrado sortear la coyuntura, aunque el aumento en los costos provocó cambios importantes respecto a los presupuestos iniciales, según estimó, con incrementos de al menos 70%.

El dirigente advirtió que este incremento todavía no se refleja plenamente en los precios de los boletos, lo que, a su juicio, demuestra que la demanda en rutas turísticas altamente solicitadas, como las de Costa Rica, sigue siendo rentable, aunque probablemente con menores márgenes de ganancia.

Empresarios preocupados

Para Canatur, la reducción o cancelación de rutas aéreas entre febrero y mayo, así como el cierre de operaciones de algunas aerolíneas, genera preocupación debido a la alta dependencia que tiene Costa Rica de la conectividad aérea internacional.

Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara, consideró que cualquier ajuste en la oferta de asientos o en las frecuencias puede influir en el ritmo de crecimiento de la visitación turística.

A esto se suman factores internacionales que podrían afectar la demanda durante los próximos meses, entre ellos un contexto económico global más moderado y el aumento en el precio internacional del petróleo, que eventualmente podría traducirse en mayores costos operativos para las aerolíneas y ajustes en las tarifas aéreas.