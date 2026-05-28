Economía

Alza en petróleo amenaza costo de tiquetes y vuelos a Costa Rica

Costa Rica registra una baja en la conectividad aérea con la suspensión de rutas de las aerolíneas GOL, Wingo, JetBlue y Volaris; además del cierre de operaciones de Spirit.

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Por Gustavo Ortega Campos
Aeropuerto Juan Santamaría
Las aerolíneas y empresarios turísticos observan con preocupación el impacto del alza en el precio del petróleo en las operaciones en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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