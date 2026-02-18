Economía

Volaris suspende cuatro rutas aéreas desde Costa Rica por altos impuestos

Aerolínea detalló que los altos costos tributarios representaban, en algunos casos, hasta el 57% del precio del boleto

Por Arianna Villalobos Solís y Gustavo Ortega Campos
La aerolínea de ultra bajo costo inaugura tres rutas desde San José a destinos clave en EE. UU. y México, con tarifas accesibles desde $79.
La aerolínea Volaris atribuyó la suspensión de las rutas a la elevada carga tributaria, que en algunos casos llegó a representar hasta el 57% del precio final del boleto. (Volaris Costa Rica/Cortesía)







Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

