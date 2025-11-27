Aerolínea suspenderá vuelos directos a Costa Rica este sábado: esta es la razón

La aerolínea Gol Linhas Aéreas suspenderá este sábado 29 de noviembre su ruta directa entre São Paulo, Brasil, y San José, Costa Rica, luego de casi un año de operación.
La decisión implica el fin del único vuelo sin escalas operado por esta empresa brasileña hacia el país, el cual funcionaba tres veces por semana, los martes, jueves y sábados.
La aerolínea justificó la cancelación tras realizar una evaluación interna de rentabilidad, según informó el ICT. La línea aérea comunicó además que permanece abierta a futuras posibilidades para retomar la ruta, si las condiciones lo permiten.
El ICT indicó que, a pesar de esta suspensión, otros operadores latinoamericanos continúan conectando de manera eficiente a Costa Rica con Brasil.
Entre enero y agosto del 2025, 16.477 turistas brasileños ingresaron al país, lo que representó un aumento de 26,5% en comparación con el mismo periodo anterior.
El Instituto atribuyó parte de ese crecimiento al impacto generado por el inicio de operaciones de Gol Linhas Aéreas, el 12 de noviembre del 2024.