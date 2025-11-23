Aerolínea suspenderá vuelos directos a Costa Rica esta semana: esta es la fecha del último vuelo

La aerolínea GOL Linhas Aéreas ofrecerá vuelos exclusivos, regulares y sin escalas entre San José y São Paulo, a partir del último trimestre de 2024.

La aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas suspenderá esta semana sus vuelos directos entre São Paulo, Brasil, y San José, Costa Rica, una ruta que inició operaciones el 12 de noviembre del 2024.

La última conexión directa entre ambos destinos se realizará el próximo sábado 29 de noviembre, según confirmó la empresa aérea.

Actualmente, la aerolínea opera esta ruta los martes, jueves y sábados, pero desde la fecha mencionada cesará operaciones de forma indefinida.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la empresa aérea tomó esta decisión luego de realizar una evaluación interna de la rentabilidad de la ruta. El Instituto señaló que la cancelación obedece a valoraciones propias de la empresa.

Pese a la suspensión, la compañía expresó su disposición a considerar futuras oportunidades para volver a conectar a Costa Rica con Brasil mediante vuelos directos.

El ICT destacó que Brasil continúa con buena conectividad aérea a través de otras aerolíneas latinoamericanas.

Entre enero y agosto del 2025, el país registró 16.477 llegadas de turistas procedentes de Brasil, lo que representó un incremento de 26,5% respecto al mismo periodo anterior.

El ICT atribuyó ese aumento en parte al inicio de operaciones de Gol Linhas Aéreas, cuya ruta directa inició en noviembre del 2024.