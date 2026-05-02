Aeropuerto Juan Santamaría lanza advertencia tras cierre de Spirit: no vengan, no habrá atención al cliente

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros informarse únicamente a través de los canales oficiales de Spirit Airlines y no presentarse a las instalaciones del Juan Santamaría, en Alajuela.

La administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) advirtió a los pasajeros afectados por el cierre definitivo de operaciones de Spirit Airlines que no acudan a la terminal, ya que no se brindará atención al cliente en sus instalaciones.

“Ante el anuncio del cese de operaciones de la aerolínea Spirit, informamos a todos los pasajeros de que no deben presentarse en el aeropuerto para vuelos con esta aerolínea, ya que la misma no estará brindando atención al cliente en nuestras instalaciones”, informó en un comunicado de prensa.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros informarse únicamente a través de los canales oficiales de Spirit Airlines para conocer detalles sobre reembolsos, cambios o gestiones vinculadas a sus itinerarios.

Cierre de aerolínea dejó a miles de pasajeros varados

La aerolínea de bajo costo anunció, la mañana de este sábado, el cierre definitivo de todas sus operaciones y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos, ya que canceló todos sus vuelos programados.

“Spirit Aviation Holdings, Inc., empresa matriz de Spirit Airlines, LLC, anunció hoy con pesar que la compañía ha iniciado un proceso ordenado de cierre de operaciones, con efecto inmediato. Todos los vuelos de Spirit han sido cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben ir al aeropuerto ”, informó la aerolínea en un comunicado de prensa.

El cierre se dio, según la compañía, luego de varios intentos fallidos por reestructurar el negocio y concretar operaciones que fortalecieran su situación financiera y garantizaran su continuidad.

No obstante, el reciente incremento en los precios del petróleo, asociado directamente al conflicto en Oriente Medio, deterioró de forma significativa sus perspectivas.

En Costa Rica, Spirit Airlines operaba con un vuelo entre Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, y San José tres veces por semana —los lunes, jueves y domingos—, además de una conexión diaria entre Orlando y San José, de acuerdo con datos de Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al 13 de abril.

La Nación consultó al ICT sobre cuántos costarricenses se vieron afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea. Sin embargo, la institución remitió la consulta a la empresa gestora del aeropuerto: Aeris. Esta última indicó que dicha información debe ser proporcionada por la aerolínea, la cual, no ha dado cifras de la afectación.