Economía

Aeropuerto Juan Santamaría lanza advertencia tras cierre de Spirit: no vengan, no habrá atención al cliente

Terminal aérea confirmó que no habrá atención en sus instalaciones, luego de que aerolínea anunciara el cierre definitivo de sus operaciones este sábado 2 de mayo

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Por Arianna Villalobos Solís
Extradicción de Celso Gamboa y de Pecho de Rata
Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros informarse únicamente a través de los canales oficiales de Spirit Airlines y no presentarse a las instalaciones del Juan Santamaría, en Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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