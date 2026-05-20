JetBlue eliminará una de sus rutas en Costa Rica a partir de esta fecha

La salida de JetBlue de una ruta directa desde Costa Rica forma parte de un recorte más amplio de operaciones en Estados Unidos, donde la aerolínea también anunció la cancelación de otras 10 conexiones.

La aerolínea de bajo costo JetBlue anunció la cancelación de una de sus rutas en Costa Rica.

La información fue confirmada a La Nación por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) este 20 de mayo: Jet Blue cancelará la ruta San José-Orlando, Florida.

Hermes Alvarado, jefe de atracción de inversiones y conectividad aérea del ICT, indicó que la semana pasada tuvieron información respecto a que la empresa JetBlue dejaría de operar esta ruta Orlando-San José a partir del 8 de julio de este año.

Las razones dadas por la empresa son el ajuste necesario de todas sus rutas ante el alza de precios de combustible por el contexto global y priorizar aquellas rutas donde tengan menos competencia, fortaleciendo sobre el hub en Fort Lauderdale.

La aerolínea mantendrá su conectividad hacia Orlando utilizando sus hubs en Fort Lauderdale. La otra opción sería vía Houston en código compartido con United Airlines.

Costa Rica mantiene la conexión con Orlando con las aerolíneas Fronteir, Southwest y Volaris, recordó Alvarado.

De acuerdo con datos del ICT, JetBlue tiene activas en mayo las conexiones hacia Fort Lauderdale y Nueva York desde los aeropuertos Juan Santamaría y Guanacaste Aeropuerto, con un vuelo diario respectivamente.

La aerolínea vuela al país desde marzo del 2009 cuando inauguró un vuelo diario entre Orlando y San José. En el 2012, JetBlue inició la conexión entre Nueva York y Liberia.

Este mismo mes, la aerolína de bajo costo Spirit anunció el cierre definitivo de todas sus operaciones.

El pasado 18 de mayo, la aerolínea informó de la cancelación de 10 conexiones y la salida total del aeropuerto de Manchester, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a partir del 8 de julio, de acuerdo al sitio web de AviacionLine.

Según el medio especializado, la decisión busca proteger los márgenes de rentabilidad concentrados en Fort Lauderdale.

La salida de la terminal de Manchester elimina las conexiones de la aerolínea hacia Orlando.

Spirit operaba con un vuelo entre Fort Lauderdale y San José tres veces por semana, además de una conexión diaria entre Orlando y San José.