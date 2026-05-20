Economía

JetBlue eliminará una de sus rutas en Costa Rica a partir de esta fecha

Los viajeros costarricenses perderán una conexión directa luego de que JetBlue anunciara la suspensión definitiva de la ruta desde el Aeropuerto Juan Santamaría

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Por Gustavo Ortega Campos y Luis Enrique Brenes
JetBlue inauguró su nueva ruta directa Fort Lauderdale-Guanacaste, con servicio diario y recepción especial en el inicio de temporada alta.
La salida de JetBlue de una ruta directa desde Costa Rica forma parte de un recorte más amplio de operaciones en Estados Unidos, donde la aerolínea también anunció la cancelación de otras 10 conexiones. (ICT/Cortesía)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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