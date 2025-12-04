Economía

JetBlue inaugura nueva ruta directa entre Costa Rica y Fort Lauderdale

La nueva ruta operará todos los días del año y representa la tercera conexión directa de JetBlue con el aeropuerto de Guanacaste

Por Damián Arroyo C.
JetBlue inauguró su nueva ruta directa Fort Lauderdale-Guanacaste, con servicio diario y recepción especial en el inicio de temporada alta.
JetBlue inauguró su nueva ruta directa Fort Lauderdale-Guanacaste, con servicio diario y recepción especial en el inicio de temporada alta. (ICT/Cortesía)







