JetBlue inaugura nueva ruta directa entre Costa Rica y Fort Lauderdale

JetBlue inauguró su nueva ruta directa Fort Lauderdale-Guanacaste, con servicio diario y recepción especial en el inicio de temporada alta.

Guanacaste Aeropuerto sumó este 4 de diciembre una nueva ruta internacional directa con la llegada del vuelo de JetBlue desde Fort Lauderdale (FLL). Esta nueva conexión, que operará con frecuencia diaria durante todo el año, refuerza la presencia de la aerolínea en la región y expande las opciones de acceso al Pacífico costarricense desde el estado de Florida.

Con la apertura de esta ruta, JetBlue alcanza un total de tres conexiones directas con Guanacaste: Fort Lauderdale, Boston (BOS) y Nueva York (JFK).

El vuelo inaugural desde Fort Lauderdale aterrizó a las 2:24 p. m. y fue recibido en un ambiente festivo. Los pasajeros disfrutaron de una bienvenida especial organizada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y autoridades de Guanacaste Aeropuerto.

William Rodríguez, ministro de Turismo, explicó que esta nueva conexión fortalece la presencia de Costa Rica en dos mercados prioritarios: Estados Unidos y Canadá. Añadió que el país continúa siendo visto como un destino seguro y competitivo para las aerolíneas, lo que se refleja en la confianza depositada durante el inicio de la temporada alta.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, afirmó que ampliar las conexiones con mercados clave como Florida responde al compromiso de Coriport, VINCI Airports y el ICT por impulsar una movilidad positiva y sostenible, además del crecimiento turístico del país.