Economía

Visitación turística en Costa Rica crece, pero desacelera en abril

Según datos del ICT, entre enero y abril de este año se contabilizaron un total de 1.289.807 llegadas por todas las vías

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Por Luis Enrique Brenes
Turismo
El ingreso de turistas por vía aérea creció un 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. (Cortesía/ICT)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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