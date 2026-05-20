Visitación turística en Costa Rica crece, pero desacelera en abril

El ingreso de turistas por vía aérea creció un 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica alcanzó las 1.289.807 personas por todas las vías de ingreso en el primer cuatrimestre de 2026, según la actualización más reciente de las cifras divulgadas este 20 de mayo por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La cifra representa un aumento de 9,2% en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el crecimiento mensual fue de solo 1,3% en relación con abril del año previo, con lo cual revela una marcada desaceleración con respecto a los aumentos mensuales vistos durante los meses del primer trimestre de 2026.

Durante enero el crecimiento interanual con respecto al mismo mes de 2025 fue de 7,9%; en febrero se ubicó en 13% y marzo con un comportamiento similar registró 12,9%, según los datos del ICT.

Del total de llegadas, el 54% —es decir, 697.123 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica. Le siguió, de lejos, Canadá, que aportó 181.423 turistas y creció un 25,7% en relación con el primer cuatrimestre de 2025.

Por región, la llegada de turistas provenientes de Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia Pacífico, el Caribe y Medio Oriente creció, mientras que los arribos desde Centroamérica y África disminuyeron.

Desde Europa, la segunda región más relevante después de América del Norte, llegaron 217.228 turistas, lo que representó un aumento del 6,9% en comparación con el mismo lapso del año anterior. No obstante, las llegadas mensuales se redujeron en 6,1%.

La mayoría de los turistas europeos provino de Alemania, Francia y Reino Unido. También destacaron España y Países Bajos.

La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: 1.195.271 viajeros llegaron por ese medio, lo que representó un aumento del 10,5% respecto al primer cuatrimestre del año pasado.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió durante este lapso a 738.505 turistas, un crecimiento del 7,9% en el cuatrimestre, de acuerdo con la información del ICT.

En tanto, el Aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió a 456.321 visitantes, lo que representa un crecimiento del 14,9% durante estos cuatro primeros meses del año. La mayoría de los turistas que llegaron a esta terminal provino de Estados Unidos y Canadá.

Marcos Borges, Presidente Ejecutivo del ICT, destacó que este crecimiento es el resultado de una estrategia enfocada en los principales mercados emisores, así como en la atracción de líneas aéreas.

“Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores; y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva”, afirmó el jerarca por medio de un comunicado de prensa.

A partir de los datos actuales, el ICT proyecta cerrar el año con la visita de aproximadamente 2,7 millones de turistas. A nivel de empleo, la ocupación promedio se ha mantenido en torno a 164.000 personas en actividades ligadas al turismo.

Por vía terrestre y fluvial (embarcaciones), llegaron a Costa Rica 89.731 turistas entre enero y abril, lo que representa una reducción del 5,5% en comparación con el mismo período del año pasado.