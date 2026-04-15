Volvo celebra 25 años en Costa Rica con una apuesta eléctrica y beneficios exclusivos en Expomóvil 2026

En el marco de su 25 aniversario en el país, Volvo Cars Costa Rica se alista para su participación en Expomóvil 2026 con una propuesta enfocada en acercar al público a la nueva era de la movilidad premium: más segura, sostenible y tecnológicamente avanzada.

La marca estará presente con cinco modelos de su portafolio, todos eléctricos o híbridos enchufables, reafirmando así su visión de liderar la transición hacia una movilidad más limpia en el mercado costarricense. Entre los modelos destacados sobresalen el Volvo EX30, su opción de entrada al mundo Volvo con un precio desde US$36.900, y el Volvo EX40, uno de los referentes de la marca en electrificación.

Como parte de esta edición especial, Volvo ofrecerá condiciones comerciales exclusivas por su aniversario, con vehículos disponibles desde una prima de US$3.000 y beneficios en toda su gama, en una de las vitrinas automotrices más importantes del país, que espera recibir a más de 70.000 visitantes.

“Este 25 aniversario llega en un momento clave para la industria automotriz. Estamos viendo un cambio claro en el comportamiento del consumidor en Costa Rica, cada vez más interesado en tecnologías limpias y en experiencias de conducción más eficientes y seguras. En Volvo creemos que la electrificación ya no es una tendencia futura, sino una realidad presente, y por eso estamos enfocados en acercar esa transición al mercado local de forma accesible y tangible. Expomóvil se convierte en una plataforma ideal para que más personas puedan conocer, probar y entender lo que significa esta evolución en movilidad”, señaló María Alexandra Peralta, Gerente de Mercadeo de Volvo Cars Costa Rica.

“Costa Rica es un mercado estratégico para Volvo Cars en la región, y oportunidades como esta feria nos permiten acercarnos aún más a clientes que buscan innovación, sostenibilidad y una experiencia premium, reforzando nuestro compromiso de crecimiento en el país”, compartió André Pina, Head of Sales de Volvo Cars Latinoamérica.

La participación de la marca en Expomóvil 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer su cercanía con los consumidores y mostrar de forma directa el ADN de Volvo: seguridad centrada en las personas, lujo escandinavo, innovación y compromiso ambiental.

Durante la feria, los visitantes podrán conocer de cerca los vehículos, recibir asesoría personalizada y descubrir cómo la tecnología de Volvo transforma la experiencia de manejo, con soluciones pensadas para una conducción más intuitiva, confortable y segura.

Más información:

Web: www.volvocarcostarica.com

Instagram: volvocarcostarica

Facebook: Volvo Car Costa Rica