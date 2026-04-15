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Volvo celebra 25 años en Costa Rica con una apuesta eléctrica y beneficios exclusivos en Expomóvil 2026

La marca presentará cinco modelos electrificados, con el Volvo EX30 como puerta de entrada desde US$36.900. Su participación incluirá condiciones especiales por aniversario y una experiencia enfocada en seguridad, tecnología y movilidad sostenible.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Volvo Cars Costa Rica

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.