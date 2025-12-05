SOA: el seguro que acompaña su marchamo y resguarda vidas

Cada diciembre, miles de conductores costarricenses pagan el marchamo con la sensación de estar “al día con el seguro”. Pero muy pocos podrían explicar qué cubre realmente el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), pese a que es el primero —y en algunos casos el único— respaldo que tienen en carretera. El SOA fue creado para proteger la vida y la salud de las personas involucradas en un accidente de tránsito, sin importar si son conductores, pasajeros o peatones. Su misión es garantizar atención médica inmediata y evitar que una emergencia se agrave por falta de recursos. Sin embargo, su alcance tiene límites claros que muchas personas desconocen.

Por eso, comprender el rol del SOA es fundamental: no se trata de un seguro “total”, sino de un mecanismo social para que nadie quede sin atención en una emergencia. Lo verdaderamente estratégico es saber qué otros seguros existen para complementar esa base mínima de protección. En Costa Rica, los seguros voluntarios de vehículos, las pólizas de vida, los seguros de salud y los seguros de protección financiera pueden evitar que un imprevisto se convierta en una carga económica devastadora.

Este boletín profundiza en el SOA y en las coberturas adicionales que pueden blindar su patrimonio, desde comparativos de seguros voluntarios hasta explicaciones claras sobre salud y vida. Una herramienta útil, especialmente en esta época del año, para tomar decisiones informadas y proteger lo que más importa.