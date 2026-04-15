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Costa Rica será sede del primer simposio de medicina de estilo de vida

Primer Simposio Internacional de Medicina de Estilo de Vida Costa Rica CALM 2026 se efectuará en abril próximo en hotel Hyatt Place, Pinares.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.