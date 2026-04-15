Costa Rica será sede del primer simposio de medicina de estilo de vida

La Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida (CALM) realizará en el país el primer Simposio de Medicina de Estilo de Vida el próximo viernes 17 de abril de 2026, en el Hyatt Place San José/Pinares, ubicado en Momentum Pinares, Curridabat.

El evento busca consolidar un espacio académico de alto nivel, con un enfoque interdisciplinario y práctico, orientado a la actualización científica, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes profesionales comprometidas con una atención integral basada en evidencia y la investigación.

“La medicina de estilo de vida es una herramienta para prevenir, tratar y curar la enfermedad. Si practicamos estilos de vida saludables, no solo prevenimos, sino que incluso podemos revertir procesos negativos en salud en cuestión de semanas”, explicó el doctor Luis Aguilar, presidente de CALM.

Dr. Luis Aguilar, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida (CALM), destaca la importancia de promover hábitos saludables basados en evidencia científica. (RANDALL VÁSQUEZ/CALM)

El simposio contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de países como Alemania, Suiza, México, Estados Unidos y Argentina. La evidencia presentada en las charlas se basará en la aplicación clínica de seis pilares esenciales:

Nutrición óptima (centrada en alimentos integrales)

Actividad física

Manejo del estrés

Sueño reparador

Conectividad y apoyo social

Evitar sustancias de riesgo

Este simposio proporcionará un ambiente de aprendizaje a través de conferencias magistrales, sesiones aplicadas y talleres prácticos. Además, contribuirá al desarrollo de competencias que pueden transformar la práctica clínica y el impacto en la salud comunitaria.

“Por ejemplo, en enfermedad del corazón los eventos cardiovasculares pueden prevenirse entre un 80–90% mediante el control de factores modificables, como la alimentación, actividad física, control de peso y eliminación del tabaco. Otro ejemplo es la Diabetes tipo 2, pues ahora hay programas intensivos de estilo de vida que han mostrado hasta 58% de reducción de riesgo en poblaciones con prediabetes y mejoras clínicas significativas con intervenciones estructuradas”, agregó.

Este evento todavía cuenta con espacios disponibles, estas tienen un valor de $160, sin embargo, adelantaron que clientes nacionales podrán contar con un descuento importante. Para acceder puede hacerlo por medio del WhatsApp 7139-9915.