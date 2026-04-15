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Expo Automotriz 2026 rompe el esquema y convierte abril en el mes de la industria automotor

El evento se realizará del 17 al 19 de abril de 2026 en el Centro de Convenciones, con entrada gratuita.

Por Expo Automotriz

Presentado por: Expo Automotriz

BradVoice







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