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Suzuki Across Híbrido: eficiencia pensada para el ritmo de Costa Rica

El SUV incorpora tecnología mild hybrid, asistencias de seguridad y equipamiento orientado a mejorar la experiencia en ciudad y carretera.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Suzuki








Suzuki Across HíbridoSUV Costa Rica
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.