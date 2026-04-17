Ya se encuentra en Costa Rica la nueva versión del Suzuki Across Híbrido, un SUV que llega para competir en el segmento con una propuesta enfocada en eficiencia, seguridad y tecnología aplicada a la conducción diaria.

Suzuki Across Híbrido: eficiencia pensada para el ritmo de Costa Rica

El modelo, presentado recientemente en el país, ya está disponible para el público. A primera vista destaca por su diseño robusto, pero su valor va más allá de lo estético: se trata de una opción versátil, pensada tanto para familias como para conductores que buscan optimizar el consumo de combustible sin renunciar al desempeño, gracias a su sistema híbrido.

En un contexto donde la eficiencia energética gana cada vez más relevancia en el mercado automotriz costarricense, este tipo de tecnologías empiezan a posicionarse como un factor determinante en la decisión de compra.

Kevin Villalobos, asesor de ventas de Suzuki.

“Es un modelo que viene muy completo a nivel de seguridad y tecnología, con opciones 4x2 y 4x4 que le permiten al usuario adaptarse tanto a ciudad como a condiciones más rurales. Además, incorpora tecnología híbrida enfocada en optimizar el consumo, algo especialmente útil en el contexto de tráfico que tenemos en el país”, explicó Kevin Villalobos, asesor de ventas de Suzuki.

En ese sentido, el Suzuki Across Híbrido incorpora un sistema de hibridación ligera (mild hybrid) orientado a optimizar el consumo sin alterar la dinámica de manejo. Este esquema funciona como un apoyo al motor de combustión, permitiendo reducir el gasto de combustible en escenarios de alto tráfico o detenciones frecuentes, una condición habitual en el entorno vial costarricense.

A esto se suma el sistema de apagado automático del motor (start-stop), que entra en funcionamiento en momentos de detención para mejorar la eficiencia operativa del vehículo. En conjunto, estas soluciones no solo facilitan la conducción en horas de alta congestión, sino que también generan un impacto directo en el ahorro a mediano y largo plazo.

Suzuki Across 2027

Su motorización de 1.5L complementa este enfoque al ofrecer un balance adecuado entre eficiencia y desempeño, desmontando la percepción de que motores de menor cilindraje limitan la capacidad de respuesta.

ADAS brinda seguridad avanzada

Un pilar del nuevo Across es que incluye el nuevo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) con el que se eleva la seguridad dentro de vehículo.

Entre las principales características destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y de carril, monitor de punto ciego, cámara 360° y seis airbags.

“En seguridad, este modelo sube el estándar dentro de su categoría, incorporando sistemas de asistencia de segunda generación y un equipamiento completo que le da al conductor mayor control y respaldo tanto en ciudad como en carretera”, agregó Kevin Villalobos.

En esa línea, el Suzuki Across Híbrido incorpora un sistema de hibridación ligera (mild hybrid) que busca optimizar el consumo sin alterar la dinámica de manejo. Este tipo de tecnología, cada vez más presente en el mercado, funciona como un apoyo al motor de combustión, permitiendo reducir el gasto de combustible en momentos clave como el tráfico o las detenciones frecuentes.

En el caso de Costa Rica, donde las presas forman parte del día a día, este sistema cobra especial relevancia al integrar funciones como el apagado automático del motor (start-stop), lo que se traduce en una operación más eficiente y una reducción en costos a largo plazo para el usuario.

Suzuki Across 2027

Tecnología abordo

Otro aspecto que hace relucir a este ejemplar es la incorporación de tecnología centrada en el conductor y pasajeros para dar una experiencia agradable y llena de confort.

Pantalla táctil de 10.1”

Head-Up Display

Cargador inalámbrico

Sistema de audio Infinity

Asientos ventilados

Compuerta trasera eléctrica con sensor de pie

El conjunto se complementa con detalles funcionales como la compuerta trasera eléctrica con sensor de pie, pensada para facilitar el acceso al vehículo en situaciones cotidianas, así como un diseño exterior que refuerza su carácter moderno, con faros LED y rieles de techo que aportan tanto estética como versatilidad.

Suzuki Across 2027

En el mercado costarricense, sus precios parten desde los $25.490 para la versión GL manual, alcanzando los $36.990 en su versión full extras con tracción 4x4.