Banco de Costa Rica impulsa sello “Planeta Vivo” para la producción agropecuaria sostenible

Presentado por: BCR
El Banco de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MINAE) y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ponen a disposición del país: PLANETA VIVO COSTA RICA, un sello gratuito que promueve prácticas responsables, reducción en el uso de agroquímicos y producción libre de deforestación, convirtiendo el desempeño ambiental del país en oportunidades concretas para el sector productivo.
El proyecto se implementa a través de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles (IAPS), la propuesta nacional con la que el país da cumplimiento a la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita junto con más de 145 países.
La estrategia se sustenta en tres pilares: cero deforestación, carbono neutro del paisaje y uso responsable de agroquímicos, y se apoya en herramientas nacionales de trazabilidad que permiten verificar el cumplimiento de estándares internacionales.
El objetivo central de PLANETA VIVO COSTA RICA, es proteger e impulsar al pequeño productor costarricense, garantizando que el acceso a mercados internacionales no dependa de certificaciones privadas costosas, sino del desempeño ambiental real del país a nivel jurisdiccional.
La marca será otorgada de forma gratuita a los productores, evitando que los costos de certificación se conviertan en una barrera de acceso comercial.
“Para el Banco de Costa Rica reviste de especial importancia ser impulsor de la marca sectorial Planeta Vivo. Esta distinción se alinea completamente con nuestra visión de promover con acciones el desarrollo social y económico de los diferentes sectores, acompañando a los pequeños productores costarricenses para que comercialicen sus productos con excelencia y eficacia”.— Julio César Trejos, Gerente General del BCR.
Además de facilitar el acceso a mercados regulados, la iniciativa busca atraer financiamiento climático, fortalecer alianzas internacionales y acelerar la transformación del sector agropecuario.
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.