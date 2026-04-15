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Banco de Costa Rica impulsa sello “Planeta Vivo” para la producción agropecuaria sostenible

La marca será otorgada de forma gratuita a los productores, evitando que los costos de certificación se conviertan en una barrera de acceso comercial.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: BCR

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.