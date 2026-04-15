Banco de Costa Rica impulsa sello “Planeta Vivo” para la producción agropecuaria sostenible

El Banco de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MINAE) y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ponen a disposición del país: PLANETA VIVO COSTA RICA, un sello gratuito que promueve prácticas responsables, reducción en el uso de agroquímicos y producción libre de deforestación, convirtiendo el desempeño ambiental del país en oportunidades concretas para el sector productivo.

El proyecto se implementa a través de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles (IAPS), la propuesta nacional con la que el país da cumplimiento a la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita junto con más de 145 países.

Víctor Julio Carvajal Porras, Ex Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Julio César Trejos, Gerente General del BCR, junto a Christian Chinchilla Valverde representante de Coopedota R.L., una de las primeras empresas en ostentar la marca Planeta Vivo

La estrategia se sustenta en tres pilares: cero deforestación, carbono neutro del paisaje y uso responsable de agroquímicos, y se apoya en herramientas nacionales de trazabilidad que permiten verificar el cumplimiento de estándares internacionales.

El objetivo central de PLANETA VIVO COSTA RICA, es proteger e impulsar al pequeño productor costarricense, garantizando que el acceso a mercados internacionales no dependa de certificaciones privadas costosas, sino del desempeño ambiental real del país a nivel jurisdiccional.

La marca será otorgada de forma gratuita a los productores, evitando que los costos de certificación se conviertan en una barrera de acceso comercial.

“Para el Banco de Costa Rica reviste de especial importancia ser impulsor de la marca sectorial Planeta Vivo. Esta distinción se alinea completamente con nuestra visión de promover con acciones el desarrollo social y económico de los diferentes sectores, acompañando a los pequeños productores costarricenses para que comercialicen sus productos con excelencia y eficacia”. — Julio César Trejos, Gerente General del BCR.

Víctor Julio Carvajal Porras, Ex Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Julio César Trejos, Gerente General del BCR, junto a Óscar Castro Serrano representante de Hacienda Río Negro, una de las primeras empresas en ostentar la marca Planeta Vivo.

Además de facilitar el acceso a mercados regulados, la iniciativa busca atraer financiamiento climático, fortalecer alianzas internacionales y acelerar la transformación del sector agropecuario.