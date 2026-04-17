FACO cumple 75 años y da el salto eléctrico con una nueva marca en su portafolio

En un momento clave para la industria automotriz nacional, FACO conmemora sus 75 años de trayectoria apostando por el futuro. La empresa anunció, en el contexto de Expomóvil, la incorporación oficial de Leapmotor a su portafolio, una marca internacional de vehículos eléctricos que marca un paso estratégico hacia la movilidad sostenible.

FACO presenta su nueva marca Leapmotor en Expomóvil.

De esta manera, FACO, reconocida por su trayectoria en el mercado costarricense, reafirma su compromiso con la innovación y la adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores, integrando soluciones tecnológicas que responden a un entorno cada vez más enfocado en la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Un legado que se proyecta hacia adelante

Durante más de siete décadas, la compañía ha construido una relación sólida con sus clientes, basada en la confianza y el respaldo. Este posicionamiento no solo explica su permanencia en el mercado, sino que también impulsa su transformación hacia nuevas tendencias del sector.

Ha sido un legado lo que hemos construido a lo largo de estos 75 años, donde FACO ha llegado a representar la confianza de nuestros clientes. Esa relación se ha fortalecido gracias a la cercanía y al compromiso constante con quienes nos eligen; además, somos una empresa 100% costarricense, y ese valor ha sido clave para mantenernos vigentes y sólidos hasta el día de hoy. — Monserrath Alfaro, Vocera de Marca en FACO.

Monserrath Alfaro, Vocera de Marca en FACO. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A lo largo del tiempo, la empresa ha logrado sostener su crecimiento apoyada en pilares como la innovación y la atención personalizada, factores que hoy se mantienen como diferenciadores en un mercado cada vez más competitivo.

“La innovación ha sido una de nuestras principales fortalezas, especialmente en la capacidad de adaptarnos a los cambios con el paso del tiempo. A esto se suma la atención personalizada, que nos ha caracterizado profundamente y que permite que cada cliente no solo reciba un servicio, sino que desarrolle un sentido de pertenencia, sintiéndose realmente parte de la familia FACO”, añadió Alfaro.

Leapmotor: una apuesta diferenciada en el mercado eléctrico

La llegada de Leapmotor responde a una estrategia clara: ofrecer una alternativa sólida dentro del creciente segmento de vehículos eléctricos en Costa Rica. En un contexto donde múltiples marcas han ingresado al país, FACO busca diferenciarse mediante el respaldo de su trayectoria y un enfoque riguroso en calidad y seguridad.

La marca, con presencia internacional, se especializa en vehículos tipo SUV que combinan diseño contemporáneo, confort y altos estándares tecnológicos. Uno de sus principales atributos es el cumplimiento de normativas europeas de seguridad, incluyendo una calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, lo que refuerza su credibilidad y atractivo para el consumidor local.

FACO exhibe tres modelos clave de Leapmotor: el B10, el C10 EV y el C10 REEV (de rango extendido).

Tecnología que amplía la experiencia

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la tecnología de rango extendido (Range Extended), un sistema que integra propulsión eléctrica con un generador auxiliar. Esta combinación permite aumentar la autonomía del vehículo, reducir la dependencia de estaciones de carga y ofrecer una experiencia de conducción más versátil.

Este tipo de soluciones se posiciona como una respuesta concreta a uno de los principales retos de la movilidad eléctrica: la autonomía, al tiempo que mantiene los beneficios ambientales asociados a este tipo de tecnologías.

FACO invita al público a visitar su stand en Expomóvil para conocer de primera mano la marca Leapmotor, experimentar su tecnología y acceder a condiciones especiales de feria. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Presencia en Expomóvil 2026

Como parte de su participación en la feria, FACO exhibe tres modelos clave de Leapmotor: el B10, el C10 EV y el C10 REEV (de rango extendido). Estas opciones reflejan una propuesta alineada con las nuevas demandas del mercado, donde la tecnología, la sostenibilidad y el diseño juegan un papel determinante en la decisión de compra.

Mirada al futuro

De cara a los próximos años, la compañía proyecta una estrategia centrada en la innovación continua y el fortalecimiento de su propuesta de valor, entendiendo que la movilidad ya no se limita únicamente al transporte, sino que implica una experiencia integral para el usuario.

FACO presente en Expomóvil con sus nuevos modelos.

“Nuestra visión hacia el futuro está enfocada en seguir innovando, incorporando tecnología que respalde nuestros productos y garantice su durabilidad. No se trata únicamente de vender un vehículo, sino de ofrecer una inversión a largo plazo, donde el cliente tenga la certeza de contar con respaldo, confianza y acompañamiento constante durante todo el proceso”, concluyó Monserrath Alfaro, Vocera de Marca en FACO.

Así, FACO no solo celebra su historia, sino que redefine su papel en una industria en transformación, apostando por una movilidad más limpia, eficiente y conectada con las necesidades del presente.