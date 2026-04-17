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FACO cumple 75 años y da el salto eléctrico con una nueva marca en su portafolio

En el marco de Expomóvil, la empresa costarricense da un paso estratégico hacia la movilidad sostenible con la incorporación de Leapmotor, una marca que refuerza su visión de innovación y futuro en el sector automotriz.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: FACO








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.