Con “el line-up más completo de vehículos eléctricos en el país”, BYD presenta sus novedades en Expomóvil 2026

Lab de Ideas con apoyo de Cori Motors — La marca BYD, distribuida en Costa Rica por el Grupo Cori Motors, llega a Expomóvil 2026 con “el line-up más completo de vehículos eléctricos en el país”.

Así lo afirmó su gerente de Mercadeo, Roberto Sánchez, en una entrevista con EF, en la que destacó que “hemos trabajado para cubrir todos los segmentos: desde quien necesita un carro citadino para ir a la universidad o al trabajo, hasta quienes requieren vehículos para terrenos más exigentes o incluso carga y transporte”.

“Por eso somos la marca número uno a nivel nacional en vehículos eléctricos y esta feria lo consolidaremos con tres modelos nuevos y una submarca”, agregó.

BYD Expomóvil Cori Motors es el distribuidor nacional de BYD, FOTON, BAIC, KAIYI y WULING, que en conjunto llegan a la feria con modelos para todos las necesidades. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Además de BYD, Cori Motors comercializa vehículos de FOTON, BAIC, KAIYI y WULING. Todas estas firmas estarán, en conjunto, con una oferta que abarca desde modelos urbanos hasta pick-ups y 4x4.

La compañía también participa con su recién incorporada marca WULING —una de las que más carros eléctricos vende en China— y con KAIYI, con lo que consolida un portafolio de más de 40 modelos que incluye opciones eléctricas, REEV, de combustión y propuestas off-road.

La oferta BYD

BYD ofrece modelos de entrada con precios desde los $19.990 en adelante con su BYD Seagull.

La oferta sube a partir de ahí hasta el Denza Bao 3, perteneciente a su submarca Denza, que apuesta para un segmento premium e incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción con radares de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos y cámaras, además de funciones de arranque y conducción remota y un limitador inteligente de velocidad.

BYD Expomóvil El Denza Bao 3 pertenece a lu submarca Denza de BYD, que apuesta para un segmento premium. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Dentro de la gama también figura el BYD ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos, cuenta con tracción integral AWD, sistema DiSus-C y una cámara de 540°. Este modelo incorpora además servicios de conectividad como Google Built-in, Apple CarPlay, control por voz, navegación GPS y acceso mediante tecnología NFC.

Por su parte, el BYD TI7 2026 se presenta con sistemas avanzados de asistencia a la conducción y soluciones de conectividad orientadas a quienes buscan un desempeño superior.

BYD Expomóvil El BYD ATTO 8 DM-p 2026 es un híbrido enchufable que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Todos los modelos operan con baterías de última generación que la compañía cataloga como “indestructibles”, tras superar pruebas de penetración sin registrar fallos.

Liderazgo eléctrico

Uno de los ejes de la presencia en Expomóvil es la movilidad eléctrica: BYD se posiciona como una de las líderes globales en ventas de este tipo de vehículos y su portafolio incorpora desarrollos de protección para las baterías y sistemas de carga rápida.

A ello se suma una red de carga exclusiva para sus clientes, que ya supera los 40 puntos a nivel nacional.

“Costa Rica es un mercado clave”, dijo Sánchez. “Es un país muy abierto a la sostenibilidad y al uso de energías limpias y las distancias son relativamente cortas, lo que hace aún más viable esta tecnología. También hay apoyo en temas de aranceles, lo que permite ofrecer precios más accesibles, y por eso Costa Rica fue uno de los primeros mercados en romper el estereotipo del vehículo eléctrico en la región”.

BYD Expomóvil Uno de los ejes de la presencia en Expomóvil es la movilidad eléctrica: BYD se posiciona como una de las líderes globales en ventas de este tipo de vehículos. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Durante la feria, BYD ofrecerá condiciones especiales de financiamiento gracias a una alianza con BAC Credomatic, que contempla una tasa fija desde el 5,95% hasta por cinco años y cuotas que pueden rondar los $200 mensuales, según el modelo, el monto financiado y el perfil del cliente. A estas facilidades se sumarán promociones y beneficios adicionales para quienes formalicen la compra durante el evento.

Las pruebas de manejo, por su parte, se gestionarán en las 12 sucursales de la empresa a nivel nacional.

Artículo realizado con el apoyo de Cori Motors. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.