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Con “el line-up más completo de vehículos eléctricos en el país”, BYD presenta sus novedades en Expomóvil 2026

Cori Motors es el distribuidor nacional de BYD, FOTON, BAIC, KAIYI y WULING, que en conjunto llegan a la feria con modelos para todos las necesidades

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Cori Motors — La marca BYD, distribuida en Costa Rica por el Grupo Cori Motors, llega a Expomóvil 2026 con “el line-up más completo de vehículos eléctricos en el país”.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.