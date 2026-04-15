Seguros en carretera: el SOA y las pólizas voluntarias, una protección que se complementa

En Costa Rica, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) es la base del sistema de protección en carretera y cumple una función clara: garantizar atención médica a todas las personas afectadas en un accidente de tránsito. Incluido en el marchamo, este seguro permite una respuesta inmediata, sin importar quién haya tenido la culpa, lo que lo convierte en el primer respaldo para conductores, pasajeros y peatones.

Su alcance está enfocado en la salud y la vida. La cobertura, incluye hospitalización, cirugías, medicamentos y rehabilitación. Experiencias reales de atención tras accidentes reflejan su papel como una red de apoyo que entra en funcionamiento en el momento más crítico.

A partir de esa base, los seguros voluntarios cumplen un rol complementario. Estas pólizas permiten cubrir aspectos que el SOA no contempla, como daños materiales, robo del vehículo o responsabilidad civil por daños a terceros. De esta forma, amplían la protección más allá de las personas y resguardan también el patrimonio del conductor.

El mercado asegurador ofrece diversas opciones con coberturas similares y beneficios diferenciados, como asistencia en carretera, vehículo sustituto o protección ante desastres naturales. En ese escenario, entender cómo se complementan ambos seguros resulta clave para tomar decisiones informadas y contar con una cobertura integral frente a los riesgos de la carretera.