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Seguros en carretera: el SOA y las pólizas voluntarias, una protección que se complementa

El seguro obligatorio garantiza atención inmediata a víctimas, mientras las pólizas adicionales amplían la cobertura al vehículo y la responsabilidad del conductor.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Sugese

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.