Jóvenes podrán aplicar a becas para trabajar como guía de campamento en EE. UU.

Pasar un verano en un campamento infantil-juvenil estadounidense puede ser mucho más que una aventura. El programa Camp Counselor USA, gestionado en Costa Rica por Intercultura by VEMSA, ofrece a jóvenes entre 18 y 28 años la posibilidad de convertirse en guías, mentores y líderes de grupos de niños en entornos naturales llenos de deporte, arte, música y diversión.

Este intercambio cultural, avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la visa J-1, combina trabajo remunerado, crecimiento personal y mejora del idioma inglés en un ambiente auténtico y multicultural. Al finalizar la temporada, los participantes incluso pueden viajar por Estados Unidos hasta por 30 días adicionales, completando así una experiencia transformadora.

Durante el campamento los jóvenes realizan todo tipo de actividades recreativas.

Un programa con propósito y beneficios reales

El programa tiene una duración mínima de nueve semanas, entre junio y agosto, con una remuneración que inicia en US$2.350 e incluye alojamiento, alimentación y seguro médico internacional.

“Los participantes viven toda una experiencia de intercambio cultural. No solo enseñan sus habilidades, también aprenden nuevas formas de liderazgo y vuelven con ideas que luego implementan en sus comunidades”, explicó Jairo Vargas, director de Intercultura by VEMSA.

Además de la compensación económica, los participantes adquieren habilidades valiosas en liderazgo, resolución de conflictos y comunicación intercultural, cualidades que fortalecen su futuro académico y profesional.

Los campamentos pueden ser de niños, jóvenes, solo hombres o solo mujeres.

¿Qué hace un Camp Counselor?

El rol de un Camp Counselor es ser guía, mentor y animador. Durante el verano, los jóvenes costarricenses lideran actividades recreativas, deportivas o artísticas, acompañan a los niños en sus rutinas diarias y promueven la convivencia y la seguridad dentro del campamento.

Hay dos tipos de posiciones:

General Counselor, quien acompaña y supervisa a un grupo.

Activity Specialist, quien dirige actividades específicas, como natación, teatro, cocina, fútbol o música.

Dependiendo de las habilidades de cada participante, se les asignan las dinámicas. Si alguien es bueno en deportes, música o liderazgo religioso, por ejemplo, puede desarrollar esas mismas capacidades dentro del campamento. — Jairo Vargas, director de Intercultura by VEMSA.

Becas que abren caminos

Una de las grandes novedades de este año es la entrega de 200 becas que cubrirán entre el 50% y el 100% del costo total del programa, un esfuerzo impulsado por Intercultura by VEMSA como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa.

Las becas se distribuyen de la siguiente manera:

100 becas completas (100%), 50 becas del 75%, y 50 becas del 50%.

Esto significa que los jóvenes seleccionados solo deberán cubrir el costo de la visa J-1 (US$185) y el boleto aéreo hacia el campamento, cuyo valor varía según la ubicación en Estados Unidos.

En los campamentos participan jóvenes de distintas nacionalidades.

El proceso de selección busca identificar a jóvenes con habilidades de liderazgo, vocación para trabajar con niños y disposición para aprender. “No se trata solo de hablar inglés; buscamos personas comprometidas, responsables y con actitud positiva, que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad”, detalla Vargas.

Para aplicar, los interesados deben llenar un formulario en línea y realizar una entrevista corta en inglés. A partir de esa evaluación, se eligen los perfiles que mejor se ajustan a las necesidades de los campamentos en Estados Unidos.

Vargas destaca que el objetivo es democratizar el acceso a experiencias internacionales:

“Sabemos que muchos jóvenes talentosos no pueden costear un programa así, por eso quisimos eliminar esa barrera. Estas becas abren puertas a quienes tienen el perfil, pero no los recursos, para vivir una experiencia que cambia la vida”.

Jessie Vargas es una joven que participó en el programa el año anterior en Minessota.

Decidí tomarme un año diferente: quería viajar, ahorrar un poco de dinero y conocer otra cultura. Participé en un campamento exclusivo para chicas, con edades entre los 7 y los 18 años. Mi rol principal fue como consejera, pero también apoyé en la logística de las actividades acuáticas y trabajé como salvavidas. Fue una experiencia realmente increíble. — Jessie Vargas, participante del proyecto.

Seguridad y acompañamiento 24/7

El programa garantiza la seguridad y bienestar de todos los participantes. Los campamentos son evaluados y supervisados por sponsors autorizados por el Departamento de Estado, quienes además ofrecen seguimiento continuo y una línea de atención 24/7 durante toda la estadía.

Las actividades deportivas son parte de la dinámica de los campamentos.

Más que un trabajo, una experiencia de vida

Los campamentos se desarrollan principalmente en la zona este y centro de Estados Unidos —en estados como Nueva York, Vermont, Virginia, Colorado o Utah—, y reúnen a jóvenes de todo el mundo.

Más allá del ingreso económico, los costarricenses regresan con una nueva visión del trabajo en equipo, mayor independencia y una red internacional de amigos.

“Esta es una experiencia que deja huella. Los jóvenes regresan más seguros, con nuevas perspectivas y una visión más amplia del mundo. Es un verano que verdaderamente transforma”, concluyó Vargas.

Para aplicar a las becas, visite http://becascamp.intercultura.com