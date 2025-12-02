BRANDVOICE
Jóvenes podrán aplicar a becas para trabajar como guía de campamento en EE. UU.

Intercultura by VEMSA abre 200 becas para jóvenes costarricenses que quieran trabajar, viajar y vivir un verano inolvidable en campamentos infantiles de Estados Unidos.

Por Heilyn Gómez V

VEMSABecasEstados UnidosTrabajo
Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.