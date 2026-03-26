SAAT, nuevo servicio especializado de traslado médico busca fortalecer la respuesta ante emergencias en Costa Rica

En situaciones críticas, el tiempo es un factor determinante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la atención médica inmediata y el traslado adecuado de pacientes en estado grave pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones y mortalidad asociadas a emergencias. En este contexto, surge una propuesta que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud: SAAT (Soporte Asistido Aéreo y Terrestre), un servicio especializado que evoluciona para ofrecer soluciones integrales de traslado médico en el país.

Desde su inicio de operaciones en 2019, SAAT ha desarrollado capacidades en atención prehospitalaria y evacuaciones aeromédicas dentro y fuera del país. Hoy, este giro estratégico amplía su alcance para integrar de forma robusta el componente terrestre, con bases operativas en el Gran Área Metropolitana y en zonas clave del Pacífico como Huacas, Tamarindo, Sámara, Santa Teresa, Cóbano y Quepos, lo que permite mejorar los tiempos de respuesta y la coordinación interhospitalaria.

La empresa ofrece mayor accesibilidad, rapidez y continuidad clínica en cada traslado, priorizando siempre el bienestar y la seguridad del paciente. Para ello, el servicio opera bajo protocolos médicos especializados, equipos clínicos capacitados y procesos que aseguran acompañamiento profesional desde la activación de la emergencia hasta la llegada al centro médico correspondiente las 24/7.

“Evolucionar hacia un modelo integral de soporte asistido significa responder mejor a las necesidades reales del país. Nuestro objetivo es transformar la incertidumbre de una emergencia en tranquilidad, ofreciendo traslados clínicamente seguros, con personal altamente capacitado y una operación disponible de forma continua”, explicó Alejandra Valverde, Gerente de SAAT.

Además de la rapidez operativa, el servicio destaca por su enfoque humano y por la coordinación permanente con la red médica, lo que permite brindar información clara a las familias, facilitar procesos logísticos y garantizar continuidad en la atención clínica.

“SAAT llega hasta su hogar, oficina o donde este, con el mejor servicio y en el momento que lo necesite, respondiendo a una visión integral de salud que busca acercar soluciones oportunas y confiables a las personas cuando más lo necesitan. Este servicio refleja el compromiso y el crecimiento de Grupo Montecristo con la innovación responsable y con la construcción de un ecosistema de salud que acompañe a las comunidades en situaciones complejas”, señaló Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo.

Como parte de esta evolución, SAAT pone a disposición planes de afiliación para personas, familias y empresas, que permiten contar con respaldo médico y logístico ante emergencias durante las 24 horas. Los planes individuales tienen un costo desde $33 mensuales (+IVA), con tarifas preferenciales para afiliados MediSmart desde $23.1. Por su parte, los planes familiares inician desde $47 (+IVA), con un beneficio especial para afiliados MediSmart desde $32.9. Adicionalmente, el servicio ofrece soluciones corporativas desde $2.5 por colaborador al mes (+IVA). Las personas interesadas pueden solicitar información o afiliarse llamando al (506) 4000-2001.

La empresa reafirma su propósito de acompañar a las personas en momentos decisivos, consolidando una propuesta basada en rapidez, precisión y cuidado humano, pilares fundamentales para enfrentar emergencias con mayor seguridad y confianza.

Acerca de Grupo Montecristo

El Holding Grupo Montecristo, fundado por la familia Durman Esquivel, incursionó en la apertura y desarrollo de exitosos negocios que pertenecen a sectores como salud, inmobiliario, comercial, agroindustrial, forestal, financiero y logístico. La compañía emplea a más de 2000 personas y cuenta con una cartera que está compuesta por más de 20 empresas.

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