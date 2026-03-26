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SAAT, nuevo servicio especializado de traslado médico busca fortalecer la respuesta ante emergencias en Costa Rica

La atención oportuna durante una emergencia médica puede marcar la diferencia en la evolución del paciente. La iniciativa integra traslados asistidos aéreos y terrestres con acompañamiento clínico especializado.

Por Grupo Montecristo

Presentado por: Grupo Montecristo








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