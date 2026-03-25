Inspiring Starts Festival: así es el evento que transforma la educación inicial

En un contexto donde la educación inicial evoluciona hacia modelos más integrales y centrados en el desarrollo emocional y cognitivo del niño, Costa Rica será sede de una propuesta distinta: el Inspiring Starts Festival, un evento que apuesta por la experiencia como principal herramienta de aprendizaje.

La cita será el próximo sábado 18 de abril, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., en el Blue Valley School en Guachipelín de Escazú. Se trata de una actividad gratuita dirigida a familias con niños de entre 2 y 6 años, así como a educadores y marcas vinculadas al desarrollo infantil.

Una experiencia que va más allá del aula

Lejos del formato tradicional de charlas informativas o recorridos guiados, este festival propone algo distinto: vivir la educación en tiempo real. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en más de ocho conversatorios, talleres prácticos y experiencias interactivas diseñadas tanto para niños como para adultos.

Queríamos salir del esquema típico donde los padres escuchan en un auditorio lo que un colegio ofrece. Aquí la idea es que lo vivan, que experimenten cómo aprenden sus hijos. — Paola Díaz, Senior Brand Executive para Inspired Education.

El evento nace hace dos años en Perú, dentro del grupo educativo global Inspired Education, presente en más de 125 colegios en el mundo, y ha logrado consolidarse como un espacio innovador para acercar a las familias a nuevas metodologías educativas.

El niño como centro de todo

Uno de los pilares del festival es su enfoque centrado en el niño. La propuesta no solo busca enseñar, sino también generar conexiones: entre padres e hijos, entre docentes y familias, y entre el niño y su entorno.

“Para nosotros, el aprendizaje no ocurre solo en el aula. El niño aprende en colaboración con su ambiente y con su familia. Por eso queríamos crear un espacio donde todos esos elementos se integren”, señala Díaz.

Así, el festival ofrecerá actividades simultáneas que van desde talleres de nutrición y primeros auxilios, hasta espacios de arte sensorial, música, yoga y mindfulness. Todo bajo una lógica de aprendizaje experiencial.

Los niños en el Blue Valley se divierten mientras aprenden. (blue valley/blue valley)

Aprender haciendo: la clave del modelo

Uno de los diferenciadores del evento es su carácter práctico. Aquí no hay espectadores pasivos. Padres, niños y educadores participan activamente en cada dinámica.

Desde ejercicios de respiración para fortalecer el vínculo familiar, hasta talleres para manejar emociones o desarrollar habilidades creativas, el objetivo es que cada asistente se lleve herramientas aplicables a su vida diaria.

En pocas horas se pueden generar aprendizajes significativos. Queremos que los padres se lleven herramientas reales para conectar con sus hijos, y que los niños descubran nuevas formas de expresarse y aprender. — Paola Díaz, Senior Brand Executive para Inspired Education.

Educación integral desde los primeros años

El festival también busca responder a una necesidad creciente en el mercado educativo: ofrecer una visión más completa de la educación inicial. No como una etapa aislada, sino como el inicio de todo un recorrido académico y personal.

En ese sentido, la propuesta de Inspired Education, y de Blue Valley School en Costa Rica, integra aspectos como el bilingüismo, el desarrollo emocional, el pensamiento lógico y el aprendizaje basado en el juego.

Los más pequeños en el Blue Valley fortalecen sus habilidades mientras desarrollan nuevas herramientas. (blue valley/blue valley)

“El preescolar no es solo un espacio de cuido, es el punto de partida de toda la vida educativa. Queremos que las familias entiendan eso de forma tangible”, enfatiza Díaz.

Cupos limitados y registro previo

Aunque el evento es gratuito, cuenta con cupos limitados debido al aforo del espacio. Las familias interesadas deberán realizar un registro previo a través del sitio web del evento.

Más allá de la actividad puntual, el festival se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la educación en la primera infancia y cómo esta puede impactar el desarrollo integral de los niños.

La metodología busca el aprendizaje de los más pequeños de una forma innovadora.

“Inspiring Starts es una invitación a celebrar a los hijos, a conectar con ellos y a descubrir nuevas formas de acompañarlos en su crecimiento”, concluye Díaz.

No se pierda esta gran oportunidad, el registro se puede realizar a través de https://www.bluevalley.ed.cr/inspiring-starts-festival