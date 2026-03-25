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Inspiring Starts Festival: así es el evento que transforma la educación inicial

Organizado por Blue Valley School, parte del grupo global Inspired Education, el Inspiring Starts Festival reunirá a familias, docentes y niños en una mañana de experiencias educativas, talleres y actividades diseñadas para vivir la educación desde la primera infancia.

Por Heilyn Gómez V y Alejandro Monge

Presentado por: Inspired Education








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.