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Audi acelera en Expomóvil 2026 con innovación y ADN deportivo

La marca alemana llega a la feria automotriz más importante del país con un portafolio renovado, protagonizado por sus SUVs, avances en movilidad eléctrica y atractivas condiciones de financiamiento para el mercado costarricense.

Por Alejandro Monge y Heilyn Gómez V

Presentado por: Audi








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.

Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.