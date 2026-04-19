Con una propuesta que combina diseño, tecnología y alto desempeño, Audi confirma su participación en Expomóvil 2026 de la mano de Corporación Motortec S.A., su representante exclusivo en Costa Rica. La marca aprovechará este escenario para presentar un portafolio renovado que refleja su evolución global y su apuesta estratégica por la electrificación.

Audi acelera en Expomóvil 2026 con innovación y ADN deportivo

Entre las principales novedades destacan la nueva gama de los Audi Q3 y Q3 Sportback, así como la nueva generación del Audi Q5 y Q5 Sportback, modelos que refuerzan la presencia de la marca en el competitivo segmento de los SUVs premium. Estas propuestas integran mejoras en tecnología, confort y versatilidad, pensadas para responder a las distintas necesidades de los conductores.

Rodolfo Calixto Mendoza, director de Audi para Latinoamérica, durante la Expomóvil 2026.

“Audi tiene una misión muy clara a nivel global: consolidarse como la marca más deseada dentro del segmento premium. En América Latina, esta visión se traduce en una estrategia bien definida que avanza por etapas hacia la electrificación, sin dejar de fortalecer nuestras tecnologías de conducción. Es un proceso integral que busca equilibrar innovación, desempeño y sostenibilidad en cada mercado”. — Rodolfo Calixto Mendoza, director de Audi para Latinoamérica.

La exhibición también incluye una zona exclusiva Audi Sport, donde los asistentes pueden conocer de cerca modelos de alto rendimiento como el S3, RS3, SQ7 y RSQ8, reafirmando la esencia deportiva que caracteriza a la marca. Esta apuesta se alinea con iniciativas globales como su incursión en la Fórmula 1, concebida como un laboratorio de innovación tecnológica.

En el ámbito de la movilidad sostenible, Audi posiciona como protagonistas a sus modelos eléctricos Audi Q6 e-tron y A6 Sportback e-tron. Equipados con la nueva plataforma PPE, estos vehículos destacan por su entorno digital avanzado, que incorpora pantallas OLED y sistemas de asistencia de última generación, así como autonomías que alcanzan hasta los 756 kilómetros según el ciclo WLTP.

Audi está presente en Expomóvil 2026 que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal. (Audi/Audi)

El mercado costarricense juega un rol clave dentro de la estrategia regional de la marca, especialmente en la transición hacia la electrificación.

“Audi Costa Rica desempeña un papel fundamental dentro de nuestra estrategia en la región, de la mano de nuestro socio de negocio y un equipo altamente profesional. El país se ha convertido en un referente en términos de electrificación, donde hemos visto un desarrollo exitoso en la adopción de vehículos eléctricos. Esto nos llena de satisfacción y reafirma el potencial del mercado local”. — Rodolfo Calixto Mendoza, director de Audi para Latinoamérica.

Condiciones de Expomóvil

Como parte de su propuesta en Expomóvil 2026, la marca ofrecerá condiciones especiales de financiamiento, incluyendo una tasa fija del 5% durante todo el plazo con BAC y opciones de financiamiento con cero prima mediante Danissa Credit para el Audi Q6 e-tron. Estas facilidades buscan acercar su portafolio a un público más amplio, manteniendo el enfoque en soluciones adaptadas a cada cliente.

El Audi Q3 Sportsback es uno de los modelos que están en exhibición. (RANDALVÁSQUEZ/RANDALL VÁSQUEZ)

En cuanto a su oferta de SUVs, Audi refuerza su propuesta de valor con modelos como el Q3 y el Q5, considerados pilares dentro de su portafolio. “El Audi Q3 y el Audi Q5 representan dos pilares dentro de nuestro portafolio de SUVs premium, cada uno con atributos muy bien definidos. El Q3 destaca por ser un vehículo compacto, equilibrado y pensado para la vida diaria, con altos estándares de seguridad, tecnología y confort. Por su parte, el Q5 es un referente global, con un balance sobresaliente entre desempeño, espacio y versatilidad, adaptándose tanto a la ciudad como a recorridos más exigentes”, explicó el vocero.

Quienes asisten a Expomóvil pueden ver de cerca los modelos de Audi en el stand de la marca.

Audi invita a los asistentes a visitar su stand en Expomóvil 2026 para conocer de primera mano su portafolio completo, que incluye la familia Q de SUVs, la línea A de sedanes y los modelos Audi Sport, consolidando así una experiencia integral que combina lujo, innovación y desempeño.