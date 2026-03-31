Dormir bien va más allá de apagar la luz, cerrar los ojos y esperar a que llegue el sueño. En muchas ocasiones la mente continúa activa con preocupaciones, el estrés del día y otros factores que dificultan alcanzar un descanso profundo.

¿Por qué el ciclo menstrual puede afectar el sueño y qué hacer para descansar mejor?

Estas sensaciones pueden intensificarse durante el ciclo menstrual. Los cambios hormonales que experimentan las mujeres y personas menstruantes, sumados a posibles molestias físicas, pueden hacer que conciliar el sueño resulte más difícil.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reflejan esta realidad. Durante 2023, 7.758 personas acudieron a consultas médicas por trastornos del sueño, de las cuales más de 4.200 fueron mujeres.

Este fue uno de los temas abordados durante la segunda edición de Saba Nights, un espacio en el que se reunieron creadoras de contenido, medios de comunicación y representantes de organizaciones que promueven el bienestar femenino, así como miembros de la marca Saba.

Olga Gutiérrez, Senior Brand Marketing Manager de Essity Costa Rica.

“En este espacio participó una especialista en bienestar femenino y regulación del sistema nervioso, quien abordó factores como el estrés, la mente activa o el malestar físico que pueden mantener al cuerpo en estado de alerta incluso cuando estamos listos para dormir. También se compartieron recomendaciones prácticas que pueden ayudar a mejorar la calidad del descanso”, explicó Olga Gutiérrez, Senior Brand Marketing Manager de Essity Costa Rica.

Un estudio de Periodsomnia, realizado por Essity, demostró que un 62% de las mujeres y personas menstruantes afirma dormir peor durante su periodo. Asimismo, un 52% señala que no logra descansar adecuadamente debido a síntomas como dolor o incomodidad asociados a la menstruación.

Otro dato relevante es que cerca de un tercio cambia su postura al dormir para evitar fugas, lo que puede provocar despertares nocturnos y un sueño más ligero.

En ese contexto, la marca Saba también presentó Saba Buenas Noches, una línea enfocada en brindar mayor comodidad durante el descanso nocturno.

La segunda edición de Saba Nights generó un espacio de diálogo sobre bienestar femenino y hábitos para mejorar el descanso.

“Saba Buenas Noches es una línea de productos pensada específicamente para acompañar a las mujeres durante el descanso nocturno. Estos productos están diseñados para ofrecer mayor absorción, cobertura y comodidad durante la noche, ayudando a brindar mayor seguridad y permitiendo que las mujeres puedan dormir con más tranquilidad”, agregó Gutiérrez.

Frente a estos cambios naturales del cuerpo, es fundamental acompañar al organismo con prácticas que ayuden a regular el sistema nervioso y favorecer un mejor descanso.

Michelle de Matheu, aromaterapeuta y especialista en regulación del sistema nervioso y bienestar femenino para Saba, participó con un taller durante El Saba Nights, donde compartió las siguientes recomendaciones para mejorar el descanso:

La línea Saba Buenas Noches busca brindar mayor seguridad y comodidad durante la noche para favorecer un descanso más tranquilo.

Incorporar aromas relajantes: La aromaterapia puede contribuir a este proceso, ya que el olfato está conectado con el sistema límbico, la zona del cerebro que regula las emociones y los estados de relajación. Aromas como la lavanda, la manzanilla o la orquídea pueden ayudar a generar sensaciones de calma y convertirse en una señal para el cuerpo de que es momento de descansar.

Reducir la exposición a pantallas antes de dormir: Evitar celulares, computadoras o televisión al menos una hora antes de acostarse permite que el cerebro disminuya los estímulos y favorezca la producción natural de melatonina.

Practicar respiración consciente: Incorporar ejercicios simples como inhalar durante tres segundos, sostener tres segundos y exhalar lentamente durante tres segundos puede ayudar a activar el sistema de relajación del cuerpo.

Crear un entorno propicio para el descanso: Mantener el espacio oscuro, silencioso y cómodo facilita que el organismo entre en modo descanso.

De esta forma, comprender los cambios que experimenta el cuerpo durante el ciclo menstrual y adoptar hábitos que favorezcan la relajación puede marcar una diferencia en la calidad del descanso y en el bienestar diario.