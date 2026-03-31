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¿Por qué el ciclo menstrual puede afectar el sueño y qué hacer para descansar mejor?

Especialistas en bienestar femenino recomiendan prácticas como aromaterapia, respiración consciente y reducción de pantallas. Estos temas fueron parte de las conversaciones en la segunda edición de Saba Nights.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Saba Nights








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.