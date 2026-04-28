BN respalda e impulsa a más de 145.000 pymes en toda Costa Rica

Las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) son el corazón del desarrollo económico de Costa Rica. Con su trabajo diario impulsan el empleo, fomentan la innovación y dinamizan las comunidades en todo el país. Una muestra de ello es la historia de Jonathan Monge y su socio Federico Chacón de la empresa Flores Volcán MyC S.A., una pyme nacida en 2003 en Llano Grande de Cartago.

Jonathan Monge, gerente general y Federico Chacón, encargado de producción, impulsan Flores Volcán MyC S.A. desde Cartago hacia mercados internacionales.

Lo que inició como una empresa enfocada en la producción local de rosas para el mercado nacional evolucionó, con visión y esfuerzo constante, hacia nuevos horizontes. Hace una década, Flores Volcán MyC S.A. dio el paso a la exportación hacia el mercado norteamericano, apostando por la innovación y diversificando su oferta: en 2016 incorporaron la gerbera y en 2021 los lirios.

Ese espíritu emprendedor los llevó en 2022, a transformarse nuevamente al migrar hacia la producción de gerbera hidropónica. Hoy, la empresa cuenta con dos hectáreas de cultivo y una producción semanal de entre 60.000 y 70.000 tallos, consolidándose como un ejemplo del crecimiento sostenible que caracteriza a miles de pymes costarricenses y del impacto positivo que generan en sus comunidades.

Al igual que Flores VolcánMyC S.A., alrededor de 145.000 pymes reciben acompañamiento financiero y asesoría del Banco Nacional (BN), lo que les permite fortalecer sus operaciones, crecer de forma sostenida y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Costa Rica.

“Como cliente pyme del BN, he recibido asesoría técnica y financiera con acceso a crédito para capital de trabajo e inversión, condiciones competitivas, medios de pago y capacitación gratuita a través de plataformas diseñadas para fortalecer mi negocio en cada etapa”, destacó Jonathan Monge Gómez, gerente general de Flores Volcán MyC S.A.

Al cierre de 2025, el Banco Nacional había destinado más de ¢1 billón en 140.000 operaciones de crédito, impulsando la inversión, la generación de empleo y el crecimiento de miles de negocios en todo el país. Todo esto es posible gracias al programa BN Pymes que durante más de 25 años ha inyectado recursos a este importante segmento empresarial en Costa Rica.

En Flores Volcán MyC S.A. se combinan la producción local de rosas y la exportación de gerberas y lirios hacia el mercado norteamericano. (BANCO NACIONAL/BANCO NACIONAL)

“En el Banco Nacional tenemos más de 25 años respaldando los proyectos de las pymes en Costa Rica. Reconocemos el valor y la valentía de emprender, porque detrás de cada negocio hay familias, empleo y comunidad. Las mipymes forman parte de nuestra cadena de valor y, junto a ellas, seguimos transformando sueños en realidades que impactan positivamente al país”, comentó Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

Oferta de valor del BN para las pymes

Como parte de su compromiso, el Banco Nacional refuerza su asesoría personalizada, a través de ejecutivos especializados que brindan acompañamiento integral según las necesidades de cada empresa. Entre los principales beneficios destacan:

Condiciones especiales en créditos para actividad productiva y soluciones POS, que facilitan el crecimiento del negocio.

Colocación de tarjetas de crédito para pymes mediante la campaña “Campeones de Ventas VISA-Pymes”, orientada a fortalecer la gestión comercial.

POS con descuento en la comisión de facturación y primer mes gratis de afiliación.

Seguro de Vida Saldo Deudor sin costo adicional.

Membresía gratuita a la plataforma Pyme Nauta, con más de 100 capacitaciones anuales en gestión empresarial.

Las personas interesadas pueden obtener más información en www.bncr.fi.cr , al teléfono 2212-2000 o en cualquiera de las 152 oficinas del BN en todo el país.