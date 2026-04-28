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BN respalda e impulsa a más de 145.000 pymes en toda Costa Rica

El Banco Nacional ofrece condiciones especiales de financiamiento y acompañamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BANCO NACIONAL








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