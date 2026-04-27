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INCAE lanza maestría para formar líderes que integren inteligencia artificial y sostenibilidad

El programa responde a un entorno empresarial donde la tecnología ya incide en la toma de decisiones y exige integrar estrategia, gestión y sostenibilidad.

Por Alejandro Monge

Presentado por: INCAE








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.