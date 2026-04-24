Si usted está en búsqueda de concretar un negocio en Expomóvil y salir estrenando vehículo, BAC presenta una propuesta de financiamiento diseñada para simplificar ese proceso y hacerlo más accesible.

“Es aquí donde empieza” es el nombre de la campaña con la que la entidad busca brindar facilidades a sus clientes mediante procesos simples, ágiles y adaptados a las necesidades de cada cliente, acompañándolos como un aliado clave en la decisión de compra.

BAC facilita el camino para estrenar carro en Expomóvil 2026

El banco ofrecerá tasa fija durante todo el plazo en créditos en dólares y colones, que se extenderán hasta los 100 meses.

“¿Qué quiere decir tasa fija? Que esa cuota que empieza pagando hoy se va a mantener durante todo el plazo. Eso le da seguridad al cliente en cuanto a su manejo de flujo de caja”, explicó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

Asimismo, podrán acceder a una tasa especial para la renovación del financiamiento, oportunidades en la reserva del vehículo y condiciones diferenciadas para quienes reciben su salario con BAC.

Stand BAC en Expomovil 2026.

Los beneficios continúan con la aprobación inmediata del crédito durante la feria, tanto en las agencias como en el stand del banco. Además, quienes deseen agilizar los trámites podrán obtener la carta de aprobación de manera virtual, de forma rápida y eficiente, a través de www.baccredomatic.com.

“Para BAC lo más importante es el cliente en el centro y entender su necesidad para poder asesorarlo y acompañarlo de la mejor manera. Por eso, tanto en el stand como en las agencias, contamos con ejecutivos listos para atender a cada cliente”, comentó Moreno.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC. (CORTESÍA/Ricardo Alvarado)

Otro aliciente que ofrece el banco es el acceso a beneficios como Tasa Cero en la compra de dispositivos de autodecoración y seguridad en comercios afiliados, así como Compass gratuito durante tres meses para facilitar el ingreso a parqueos y el pago de peajes.

La propuesta de BAC también se amplía con la modalidad de leasing, mediante la cual la entidad adquiere el vehículo y el cliente lo arrienda a través de cuotas mensuales.

“El leasing también permite acceder a un seguro con una excelente bonificación durante todo el plazo del financiamiento. Además, dentro de esta modalidad, las pymes pueden optar por condiciones del programa del Sistema de Banca para el Desarrollo, que ofrece una tasa competitiva en el mercado, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos”, explicó Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC.

Finalmente, quienes formalicen su crédito podrán acceder a beneficios adicionales en seguros, como el pago del deducible único, reparaciones con repuestos originales, un auto sustituto y tres meses gratuitos de dispositivos GPS.

La Expomóvil se extenderá hasta el 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, por lo que quienes aún estén considerando estrenar vehículo pueden encontrar en BAC una alternativa para acercarse a ese objetivo.