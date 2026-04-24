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BAC facilita el camino para estrenar carro en Expomóvil 2026

Tasa fija, plazos extendidos y procesos simplificados forman parte de la oferta del banco en la feria.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BAC








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.