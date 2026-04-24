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FACO respalda la llegada de Leapmotor a Expomóvil, una marca de éxito global

La marca ingresa con una propuesta enfocada en movilidad eléctrica, incorporando tres modelos diseñados para distintos estilos de conducción, con tecnología avanzada, eficiencia energética y respaldo internacional.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Leapmotor








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.