FACO respalda la llegada de Leapmotor a Expomóvil, una marca de éxito global

La movilidad eléctrica continúa ganando espacio en Costa Rica y, en ese contexto, FACO apuesta por ampliar su oferta con la incorporación de Leapmotor, una marca que ha logrado destacar en mercados internacionales por su crecimiento acelerado y desarrollo tecnológico. Su llegada al país marca una nueva etapa para la empresa, que introduce tres modelos eléctricos con el objetivo de responder a una demanda cada vez más orientada hacia opciones sostenibles y de innovación automotriz.

Estamos introduciendo tres vehículos que cubren distintos segmentos: uno compacto, uno mediano y uno grande, pensando en diferentes necesidades del consumidor. Aunque el modelo más pequeño mantiene dimensiones cómodas y funcionales, todos destacan por su equipamiento y tecnología. Además, cada uno estará disponible tanto en versión 100% eléctrica como en configuración de rango extendido, ampliando las posibilidades para el mercado local. — Carlos Muñoz, Gerente Comercial de Leapmotor.

Carlos Muñoz, Gerente Comercial de Leapmotor.

Liderazgo en Europa

Durante 2026, Leapmotor ha logrado un crecimiento sobresaliente en el mercado europeo, uno de los más exigentes del mundo. En el primer trimestre del año, la marca se posiciona entre las marcas con mayor dinamismo en la región, alcanzando un crecimiento exponencial en ventas y consolidando su presencia gracias a una propuesta competitiva en tecnología y precio.

Este desempeño ha sido impulsado por su alianza estratégica con Stellantis, lo que le permite a Leapmotor operar con estándares globales, acelerar su expansión y fortalecer su red comercial en el continente.

Al país llegaron inicialmente tres modelos de Leapmotor.

Producción a escala global

A nivel industrial, Leapmotor alcanzó recientemente la producción de su vehículo número un millón, un hito que valida su capacidad de fabricación, consistencia en la calidad y crecimiento sostenido en la industria automotriz global.

Leapmotor destaca por incorporar avances tecnológicos de alto nivel a precios competitivos, gracias a que produce internamente gran parte de sus componentes. Esto permite ofrecer vehículos con equipamiento avanzado y una relación valor-beneficio diferenciada frente a otras marcas. Además, su crecimiento internacional ha sido acelerado, posicionándose como una de las marcas eléctricas más vendidas en Europa, donde todos sus modelos cuentan con cinco estrellas en seguridad. — Carlos Muñoz, Gerente Comercial de Leapmotor.

Uno de los principales atractivos de estos vehículos Leapmotor es la tecnología con la que cuentan.

Tecnología propia que genera confianza

Uno de los diferenciales más relevantes de Leapmotor es su alto nivel de integración tecnológica. La marca fabrica internamente más del 70% de los componentes clave de sus vehículos, incluyendo sistemas electrónicos centrales, lo que le permite:

Mayor control de calidad

Innovación más rápida

Eficiencia en costos

Este enfoque fortalece la confiabilidad del producto final y la competitividad de la marca en el segmento eléctrico.

Los Leapmotor están en Expomóvil.

Confianza respaldada por hechos

Para el consumidor en Costa Rica, estos avances se traducen en beneficios concretos:

Éxito comprobado en Europa, uno de los mercados más exigentes.

Producción a escala global (más de 1 millón de vehículos).

Alto control tecnológico gracias a su fabricación interna.

Respaldo de un grupo global como Stellantis.

Soporte local sólido con FACO.

Leapmotor en Expomóvil 2026

En Expomóvil 2026, Leapmotor se presenta como una alternativa confiable para quienes desean comprar un vehículo eléctrico, combinando innovación, autonomía y valor.

Leapmotor cuenta con el respaldo de FACO.

Además, el respaldo de FACO garantiza condiciones especiales, asesoría personalizada y respaldo postventa, brindando tranquilidad al momento de tomar la decisión de compra.

Seguridad y respaldo internacional

El crecimiento global de Leapmotor, su éxito en Europa, su capacidad de producción comprobada y su dominio tecnológico posicionan a la marca como una opción confiable dentro del segmento eléctrico.

Para el consumidor costarricense, esto representa una oportunidad clara: comprar un vehículo eléctrico con respaldo internacional, innovación propia y soporte local, en el mejor momento del año.