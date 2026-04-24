Impulsá tu ingenio en la U

Una tilde está marcando a muchos estudiantes: conozca por qué

La nueva campaña de U Fidélitas busca resaltar la creatividad, la experimentación y la aplicación del conocimiento en contextos reales y tecnológicos

EscucharEscuchar
Por Allison Solano Marchena
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
La campaña de U Fidélitas pone el acento en el ingenio de sus estudiantes. (UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Universidad FidélitasCampaña Somos IngenioMetodología STEM

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.