Una tilde está marcando a muchos estudiantes: conozca por qué

La campaña de U Fidélitas pone el acento en el ingenio de sus estudiantes.

Las grandes transformaciones comienzan con una idea. Pero convertirla en una solución real exige algo más: ingenio.

La Universidad Fidélitas presentó su nueva campaña Somos Ingenio, Somos Fidélitas, con la que busca destacar este concepto como parte de su enfoque educativo.

El término no es nuevo para la institución. Desde hace varios años, U Fidélitas ha utilizado el concepto de ingenio como parte de su propuesta académica, asociado a la forma en que sus estudiantes desarrollan ideas y las convierten en soluciones, apoyada en la Metodología STEM.

En ese contexto, la campaña pone el acento en el estudiante: en su creatividad, en su capacidad para resolver desafíos y en la posibilidad de aprender haciendo.

Una campaña centrada en la acción

El desarrollo del ingenio requiere espacios donde las ideas puedan probarse, ajustarse y evolucionar.

En la Universidad Fidélitas , este proceso se apoya en entornos diseñados para acercar a los estudiantes a la realidad del mundo profesional. Laboratorios especializados, simuladores virtuales, herramientas de inteligencia artificial y ecosistemas tecnológicos forman parte de esta experiencia.

En estos espacios, los estudiantes pueden desarrollar prototipos, analizar datos y trabajar con estándares similares a los de la industria, bajo un enfoque basado en la Metodología STEM y aprendizaje práctico, donde el conocimiento se construye a partir de la experiencia.

Esta visión también se refleja en la nueva campaña institucional, cuyo desarrollo implicó varios meses de trabajo en análisis creativo, diseño y producción. La propuesta busca evidenciar cómo las ideas adquieren valor cuando se convierten en acción, alineándose con un modelo educativo donde el aprendizaje es progresivo e incluye ensayo, experimentación, error y mejora continua.

La producción del comercial contó con la participación de estudiantes de la universidad.

La pieza audiovisual, dirigida a una generación que creció entre redes sociales, pantallas y cambios tecnológicos constantes, utiliza una estética dinámica con recursos visuales propios de estos entornos. Sus protagonistas son estudiantes de carreras como Publicidad , Ingeniería Industrial , Ciberseguridad , Sistemas y Economía , quienes representan ese proceso activo de formación.

“Este enfoque forma parte de una visión educativa donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que aprenden a utilizarlos para diseñar, crear e innovar, aunque para ello se equivoquen y tengan que volver a empezar”, explicó Daniel Ramírez, coordinador de Diseño Gráfico de la Universidad Fidélitas.

Por su parte, Maureen Santillán, directora de negocios de la agencia TBWA, señaló que la campaña busca destacar al estudiante como protagonista en la generación de conocimiento.

La nueva imagen de la Universidad Fidélitas también resume otros motores que impulsan su propuesta educativa:

Somos STEM con actitud, respaldados por la iniciativa CDIO

Somos futuro con alta empleabilidad, gracias a carreras de alta tecnología alineadas con las demandas del mercado y de mayor empleabilidad

Somos espíritu emprendedor, apoyado por la alianza de la universidad con Babson Collaborative for Entrepreneurship Education

El comercial ya se encuentra disponible en redes sociales oficiales de U Fidélitas y televisión.