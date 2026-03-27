BRANDVOICE
contenido patrocinado

Programa Pura Verde del BN recibe premio internacional por su liderazgo en innovación y sostenibilidad

Instrumento financiero del BN es pionero en impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BANCO NACIONAL








Programa Pura VerdeSostenibilidadBanco NacionalNSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.