Programa Pura Verde del BN recibe premio internacional por su liderazgo en innovación y sostenibilidad

El programa Pura Verde del Banco Nacional (BN) fue reconocido con la distinción Platinum, la más alta calificación otorgada, en la categoría de sostenibilidad de los Premios a los Innovadores Financieros de las Américas 2026, organizados por Fintech Américas.

Silvia Chaves, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

Este reconocimiento destaca a Pura Verde como un instrumento financiero innovador que promueve el desarrollo sostenible, facilita la transición hacia una economía baja en carbono y fortalece la resiliencia climática, mediante condiciones crediticias preferenciales para proyectos con impacto ambiental positivo.

“Pura Verde representa una decisión estratégica del Banco Nacional para responder, con acciones concretas a los desafíos del cambio climático y a las brechas sociales que aún persisten. A través de este programa impulsamos inversiones que reducen emisiones, fortalecen la resiliencia de sectores productivos y amplían el acceso al financiamiento sostenible. Este reconocimiento internacional reafirma nuestro compromiso de seguir liderando una banca responsable, innovadora y profundamente alineada con el bienestar de las personas y del país”, indicó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del BN.

Los Premios Fintech Américas reconocen a las organizaciones y proyectos que lideran procesos de transformación e innovación financiera en América Latina. La ceremonia de premiación se realizó el martes 24 de marzo en Miami, Florida, Estados Unidos.

Pura Verde: innovación financiera con impacto ambiental y social

El programa Pura Verde se consolida como un instrumento pionero de finanzas sostenibles en Costa Rica, orientado a impulsar la mitigación del cambio climático, la adaptación de los sectores productivos a nuevas condiciones ambientales y la inclusión financiera de personas y empresas comprometidas con la sostenibilidad.

Entre sus principales aportes destacan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el fortalecimiento de la resiliencia climática, y su contribución directa a la meta país de carbono neutralidad.

Pura Verde ofrece condiciones crediticias preferenciales, acompañadas de asesoría técnica especializada, para el financiamiento de proyectos en áreas como energía renovable, construcción sostenible, agricultura con prácticas limpias, transporte bajo en emisiones e infraestructura resiliente al clima, entre otros.

El programa se encuentra alineado con los principales estándares internacionales de finanzas sostenibles, incluyendo las taxonomías de la Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), los Principios de Banca Responsable de UNEP FI y los lineamientos del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Este último constituye un marco global para la divulgación transparente y consistente de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.