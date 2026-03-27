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C5: Seguridad sin reglas claras es un riesgo institucional

La especialista en derecho digital Irma Harris analiza los riesgos legales y democráticos que plantea el uso de tecnologías de vigilancia avanzada en Costa Rica.

Por LIC. Irma Harris, máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial y fundadora de HB Global Legal Solutions

Presentado por: HBG LEGAL SOLUTIONS








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