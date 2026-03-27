CHERY rompe récord: primera marca automotriz china en superar +6 millones de exportaciones

CHERY continúa marcando hitos en la industria automotriz global, alcanzando un nuevo récord al convertirse en la primera marca automotriz china en superar los 6 millones de unidades exportadas. Este logro reafirma su crecimiento sostenido y su posicionamiento como uno de los principales actores del sector a nivel mundial.

Actualmente, CHERY cuenta con una base global que supera los 18.89 millones de usuarios, incluyendo más de 6.09 millones de usuarios fuera de China, y mantiene operaciones en más de 130 países y regiones. Este crecimiento está respaldado por un liderazgo sostenido, siendo CHERY el exportador #1 de vehículos de China durante 23 años consecutivos, consolidando su posición como referente global en la industria.

CHERY (CHERY/CHERY)

En 2025, la marca logró exportar un vehículo cada 23 segundos, reflejando la escala de su operación y su capacidad de crecimiento continuo en los mercados internacionales.

En un contexto global caracterizado por la transformación tecnológica y la evolución del mercado automotriz, CHERY ha demostrado una sólida resiliencia y enfoque estratégico. Según los datos más recientes correspondientes a febrero de 2026, la marca registró ventas globales de 161,000 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 41.5%. Además, sus exportaciones mensuales han superado las 100,000 unidades durante diez meses consecutivos, evidenciando la consistencia de su expansión internacional.

Expansión global acelerada

Tras superar los 5 millones de exportaciones en junio de 2025, CHERY logró sumar 1 millón adicional en apenas ocho meses, consolidando la denominada “velocidad CHERY” y evidenciando la creciente competitividad de la industria automotriz china en el escenario internacional.

La compañía continúa fortaleciendo su presencia en mercados altamente regulados como Europa, donde ya opera en 18 países, al tiempo que consolida su expansión global. En enero de 2026, las ventas en el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron casi 20,000 unidades, con un crecimiento interanual del 224%, reflejando la rápida aceptación de la marca en mercados de alto estándar.

CHERY (CHERY/CHERY)

Innovación, seguridad y enfoque en la movilidad familiar

Más allá de los resultados comerciales, el crecimiento global de CHERY está impulsado por una estrategia centrada en la innovación tecnológica, la experiencia del usuario y el desarrollo de vehículos diseñados para responder a las necesidades reales de las familias modernas, con la seguridad como pilar fundamental.

CHERY (CHERY/CHERY)

En este contexto, la familia TIGGO se posiciona como uno de los pilares de la marca, destacando por su enfoque en el aprovechamiento inteligente del espacio, la versatilidad y la funcionalidad para distintos estilos de vida, sin comprometer la protección de cada ocupante.

La gama, que abarca desde el TIGGO 9 hasta el TIGGO 2 PRO MAX, ofrece soluciones diseñadas para acompañar las distintas etapas de la vida familiar. El TIGGO 9 introduce un nuevo estándar de confort y bienestar a bordo, con tecnologías avanzadas y altos niveles de seguridad. Por su parte, el NEW TIGGO 8 se consolida como un verdadero espacio inteligente para toda la familia, con configuraciones flexibles, gran capacidad de carga y sistemas de seguridad que brindan confianza en cada trayecto.

El NEW TIGGO 7 PRO prioriza la calidad interior, privacidad, tecnología y asistencias avanzadas para el día a día urbano, mientras que el NEW TIGGO 4 ofrece una propuesta dinámica y funcional para usuarios jóvenes, integrando diseño, tecnología y seguridad en un formato compacto.

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Liderazgo global consolidado

Con una estrategia centrada en el usuario, la tecnología y la expansión internacional, CHERY continúa evolucionando hacia un ecosistema automotriz global que integra innovación, eficiencia y conexión emocional con las personas.

De esta forma, la marca no solo impulsa su crecimiento comercial, sino que consolida su posicionamiento como una compañía global que desarrolla vehículos que combinan tecnología, seguridad y espacio para acompañar la vida real de las familias en todo el mundo.

Para más información o para recibir atención personalizada por parte de un asesor, puede ingresar a www.cherycr.com/contactanos o visitar cualquiera de nuestras nueve sucursales Chery en el país, ubicadas en La Uruca, Curridabat, Heredia, Lindora, Sabana, Cartago, City Mall, Liberia y San Carlos