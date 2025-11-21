IFX llevará Starlink a su portafolio para impulsar la conectividad empresarial en América Latina

IFX, multinacional líder en telecomunicaciones con presencia en 18 países y más de 25 años de experiencia, anuncia su acuerdo con Starlink, para convertirse en Authorized Starlink Reseller en América Latina.

La inclusión de este medio de conectividad marca un hito en la evolución de la conectividad empresarial en la región, al integrar Starlink, la red satelital más avanzada del mundo con la robusta infraestructura de fibra óptica y servicios gestionados de IFX. Con esto, empresas, gobiernos e industrias críticas o con ubicaciones geográficas desafiantes a la infraestructura disponible de Latinoamérica, podrán acceder a conectividad satelital de alta velocidad y baja latencia, con soporte, gestión y facturación local.

“Con la potencia de IFX y la innovación de Starlink, ahora somos mucho más que conectividad. Estamos ampliando nuestra red de fibra con Starlink que rompe barreras geográficas y tecnológicas. Éste acuerdo nos permite ofrecer soluciones integrales, resilientes y escalables para los desafíos actuales de transformación digital en América Latina”, afirmó Samuel Mezrahi, CEO de IFX.

La conectividad de banda ancha satelital es ideal para prestar cobertura en áreas rurales, sistemas para aplicaciones marítimas y de transporte, así como opciones de respaldo crítico para operaciones con requerimientos de disponibilidad 24/7.

Starlink, basado en tecnología de órbita baja (LEO), ofrece velocidades comparables o superiores a la fibra óptica, implementándose con rapidez y sin necesidad de infraestructura terrestre compleja.

Acerca de IFX

IFX es el Managed Service Provider #1 de Latinoamérica, con presencia comercial en 18 países. Cuenta con más de 140,000 km de fibra óptica, 26 Data Centers distribuidos en el continente, y una nube público-privada de alcance regional. Su Centro de Atención Regional (CARE) y su Security Operations Center (SOC) garantizan soluciones tecnológicas personalizadas y gestionadas para empresas con sistemas críticos, bajo una filosofía basada en la experiencia del cliente.

Acerca de Starlink

Starlink es la constelación de satélites más avanzada del mundo en órbita terrestre baja, que ofrece internet de banda ancha confiable capaz de soportar transmisiones en streaming, videojuegos en línea, videollamadas y más. Starlink es diseñado y operado por SpaceX. Como el principal proveedor mundial de servicios de lanzamiento, y el único proveedor con un cohete reutilizable de clase orbital, SpaceX cuenta con una amplia experiencia tanto en naves espaciales como en operaciones en órbita. Obtén más información en www.starlink.com y sigue a @Starlink en X.