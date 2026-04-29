Xiaomi lanza la Serie Xiaomi 17: innovación fotográfica impulsada por la esencia Leica

Xiaomi ha presentado la Serie Xiaomi 17, destacando los últimos avances de la marca en tecnología móvil. Durante el anuncio, también se dió a conocer una selección de productos AIoT “Smart on the Go”, incluyendo el Xiaomi Watch 5 y los REDMI Buds 8 Pro, entre otros; ampliando aún más su ecosistema conectado.

Como eje central del anuncio, Xiaomi presentó una evolución importante en su colaboración con Leica. Esta alianza pasa de un modelo de desarrollo conjunto a un nuevo modelo de co-creación estratégica, estableciendo un nuevo estándar en fotografía móvil y combinando un rendimiento de imagen de nivel flagship con diseños elegantes, duraderos y ergonómicamente refinados.

Xiaomi (Xiaomi/Cortesía)

Respaldada por más de un siglo de experiencia de Leica en fotografía, la Serie Xiaomi 17 ofrece una experiencia completa de smartphone premium, con capacidades avanzadas de foto y video como su eje principal.

Diseño atemporal con la estructura Xiaomi Guardian Copiado!

La Serie Xiaomi 17 apuesta por un diseño minimalista que combina elegancia y funcionalidad, con líneas limpias, bordes suaves y una estructura optimizada para una experiencia cómoda en mano. Gracias a las curvas Golden Arc y técnicas avanzadas de fabricación LIPO, los dispositivos incorporan biseles ultradelgados que ofrecen una visualización más inmersiva con una pantalla casi sin bordes.

El Xiaomi 17 Ultra destaca por ser el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un diseño plano, bordes reducidos y un módulo de cámara más discreto, manteniendo una estética premium. Además, integra la estructura Xiaomi Guardian, que incluye Xiaomi Shield Glass 3.0 con mayor resistencia a caídas, parte trasera de fibra de vidrio de alta resistencia, marco de aluminio y certificación IP68 para protección contra polvo y agua.

Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece una experiencia más compacta sin sacrificar potencia, con un diseño renovado, biseles ultradelgados y una estructura robusta que también incorpora la protección Xiaomi Guardian.

Xiaomi × Leica: una colaboración que redefine la imagen móvil Copiado!

Xiaomi continúa fortaleciendo su alianza con Leica para ofrecer una experiencia fotográfica profesional en la Serie Xiaomi 17.

Basada en tratamientos ópticos Leica UltraPure y configuraciones avanzadas de lentes, la serie garantiza un rendimiento consistente en distintas condiciones de luz, preservando detalles tanto en escenas brillantes como en baja iluminación.

La configuración incorpora recubrimientos multicapa que reducen reflejos e interferencias, permitiendo una captación de luz más limpia. Además, se complementa con herramientas como AI Creativity Assistant y funciones como Xiaomi HyperConnect, que facilitan flujos de trabajo más flexibles.

Fotografía y video de nivel profesional Copiado!

El Xiaomi 17 Ultra integra un sensor principal de 1 pulgada con tecnología LOFIC, que mejora la captura de luz y el rango dinámico, junto con un sistema telefoto Leica de 200MP con zoom óptico mecánico de 75–100 mm, capaz de mantener alta calidad de imagen y alcanzar distancias equivalentes de hasta 400 mm. También incorpora altas capacidades de video con grabación cinematográfica en Dolby Vision® o ACES Log de hasta 4K a 120 fps en cámara principal y telefoto.

Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece un sistema con sensor Light Fusion, lente telefoto flotante Leica de 60 mm, funciones macro y zoom avanzado, además de una cámara frontal de 50MP con enfoque mejorado y grabación en 4K con alta estabilidad y precisión de color.

Rendimiento y batería de última generación Copiado!

Equipada con Snapdragon®️ 8 Elite 5, ofrece alto desempeño en multitarea y gaming, junto a baterías de 6000mAh para el Xiaomi 17 Ultra y 6330mAh para Xiaomi 17. Carga rápida es de 90 watts en el caso del Xiaomi 17 Ultra y de 100 watts del Xiaomi 17.

Pantallas con mayor claridad Copiado!

Incluye pantallas AMOLED con brillo de hasta 3.500 nits y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz, optimizadas para una visualización fluida y eficiente.

Ecosistema AIoT más conectado Copiado!

Xiaomi amplía su ecosistema con nuevos dispositivos inteligentes disponibles en el país y próximos lanzamientos enfocados en conectividad y uso diario.

Disponible en Costa Rica

La nueva Serie Xiaomi 17 ya está disponible en Costa Rica con versiones diseñadas para ofrecer una experiencia premium en fotografía, rendimiento y conectividad. Estos son los detalles por modelo:

Xiaomi 17 Ultra:

Colores: Verde Estelar y Negro

Memoria: 16GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 32GB RAM)

Precio de lanzamiento: ₡899,900

Disponibilidad: Xiaomi Stores, distribuidores autorizados como Gollo, Monge, Walmart, MExpress, ROES, ADN Tienda y Tienda Vargas; y en operadores Liberty y kölbi.

Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Photography Kit Pro

Xiaomi 17:

Colores: Negro, Verde Aventura y Azul Hielo

Memoria: 12GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 24GB RAM)

Precio de lanzamiento: ₡619,900

Disponibilidad: Xiaomi Stores y en operadores Liberty y Kölbi.

Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Sound Party

AIoT disponible en Costa Rica (disponible en Xiaomi Stores)

Xiaomi Watch 5 – ₡179,900

Xiaomi UltraThin Power Bank 5000 15W – ₡43,900

Xiaomi Tag – ₡7,490

REDMI Buds 8 Pro - ₡44,900

Próximamente: Xiaomi Pad 8, Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite y Xiaomi Electric Scooter 6 Pro.

Beneficios de lanzamiento

(Aplican en unidades activadas del 23 de abril al 23 de junio de 2027)

Durante el periodo de lanzamiento, los usuarios podrán disfrutar de beneficios exclusivos:

Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica.

Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuita durante los primeros 6 meses posteriores a la compra.

3 meses de Google One AI Pro con 2TB de almacenamiento y acceso ampliado a Gemini para nuevos usuarios. Canjeable hasta el 12 de junio de 2027.

3 meses de YouTube Premium gratis para nuevos usuarios. Canjeable hasta el 31 de agosto de 2026.