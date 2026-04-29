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Xiaomi lanza la Serie Xiaomi 17: innovación fotográfica impulsada por la esencia Leica

Lo que comenzó como una colaboración tecnológica hoy aparece en momentos reales que muestran la evolución de la fotografía móvil

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Xiaomi








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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.