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MediSmart: 11 años impulsando la salud privada en Costa Rica con 2,5 millones de consultas anuales

A través de una red de más de 2.500 profesionales y cobertura en más de 100 especialidades médicas, la compañía ha logrado ampliar significativamente el acceso a atención integral en todo el territorio nacional desde el 2015.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: grupo montecristo








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