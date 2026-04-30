MediSmart: 11 años impulsando la salud privada en Costa Rica con 2,5 millones de consultas anuales

MediSmart, una empresa de Grupo Montecristo, avanza en la consolidación de un modelo que no solo responde a las necesidades actuales, sino que anticipa las demandas del futuro. A través de su esquema de membresía médica, la compañía continúa ampliando el acceso a servicios privados de forma más ágil, integral y sostenible tras once años de operar en el país.

Con acceso a más de 100 especialidades médicas y una red que supera los 2.500 profesionales en todo el país, MediSmart ha sentado las bases de una nueva forma de atención que combina cobertura, eficiencia y prevención. Este enfoque ha permitido complementar el sistema público, contribuyendo a aliviar su carga y mejorar los tiempos de respuesta, mientras impulsa un acceso más equitativo a servicios de calidad.

GRUPO MONTECRISTO

“Estamos construyendo un modelo de salud pensado para el futuro: más accesible, más preventivo y centrado en las personas, donde la tecnología y la innovación juegan un rol clave en la experiencia del paciente”, señaló Sebastián Madriz, Gerente General de MediSmart.

Actualmente, la compañía registra más de 2,5 millones de consultas anuales y ha fortalecido su presencia en el segmento corporativo con más de 1.000 empresas afiliadas, integrando soluciones que promueven el bienestar de los colaboradores y la continuidad operativa de las organizaciones.

En línea con una visión integral de la salud, MediSmart continuará desarrollando soluciones especializadas que respondan a nuevas tendencias y necesidades. Iniciativas como MediSport, el Plan Mascotas, entre otros de sus subproductos, reflejan una evolución hacia modelos que priorizan la prevención, el bienestar integral y la atención oportuna, incorporando áreas clave como la salud deportiva, el cuidado veterinario y la detección temprana de enfermedades complejas.

Asimismo, la compañía busca continuar impulsando proyectos de educación y prevención, junto con el Hospital Metropolitano, con la incorporación de tecnologías avanzadas que permitan optimizar diagnósticos, tratamientos y la experiencia del usuario, reduciendo barreras de acceso y la necesidad de atención en el exterior.

Sebastián Madriz, Gerente General de MediSmart.

“Nuestro compromiso es seguir expandiendo el acceso a soluciones de salud innovadoras, no solo en Costa Rica sino en la región, acercando servicios de calidad a más personas y contribuyendo a sistemas de salud más inclusivos y resolutivos”, afirmó Madriz.

De cara a los próximos años, MediSmart proyecta introducir nuevos productos al mercado, fortalecer su red médica a nivel nacional, avanzar en la digitalización de sus servicios y evaluar oportunidades de expansión en Centroamérica. Con esta hoja de ruta, la compañía busca posicionarse como un actor clave en la evolución del ecosistema de salud, promoviendo un modelo más conectado, eficiente y orientado al bienestar a largo plazo.