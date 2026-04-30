La tradición e historia de una nueva familia bodeguera ya está disponible en Costa Rica para acompañar conversaciones, celebraciones y esos momentos amenos que se disfrutan mejor con una buena botella de vino.

Marqués del Atrio llega a Costa Rica con 21 etiquetas de vino español

Se trata de Marqués del Atrio, casa vinícola española que llega al país con 21 etiquetas pensadas para distintos perfiles de consumidor costarricense: desde quienes buscan iniciarse en el mundo del vino hasta quienes ya cuentan con un paladar más sofisticado.

De la mano de Centenario Internacional, la marca pone a disposición del mercado nacional productos originarios de Rioja, España, respaldados por más de 120 años de trayectoria y cinco generaciones de tradición familiar.

MARQUÉS DEL ATRIO Rafael Ceballos, Director de Exportación para América de Marqués del Atrio.

“Somos una bodega familiar de cinco generaciones con 127 años de historia y venimos a Costa Rica con el propósito de ofrecer valor añadido en un mercado con una oferta de vino muy buena”, comentó Rafael Ceballos, Director de Exportación para América de Marqués del Atrio.

Una muestra de las distintas etiquetas con las que Marqués del Atrio inicia operaciones en Costa Rica de la mano de Centenario Internacional.

Según reveló Ceballos, llegan con la intención de competir mediante una propuesta diferencial que busca sorprender con nuevas experiencias, aromas y sabores. Además, su estrategia contempla una oferta segmentada por niveles de precio y gustos.

Entre las apuestas que consideran más atractivas para el mercado nacional destacan un Albariño con una presentación llamativa y su línea de Rioja elaborada con uva Graciano, variedad que aportará estructura y personalidad en cada sorbo.

El Albariño de Marqués del Atrio forma parte de las apuestas de la marca para conquistar el mercado costarricense con frescura, personalidad y una presentación llamativa.

“Tratamos de llegar a un nuevo perfil de consumidor que sea explorador, a uno que se sorprenda, que viva una experiencia única cuando tome nuestros vinos, y así lo vamos a reflejar a nivel de producto, de uvas, de presentaciones y de diseño de etiquetas”, agregó Ceballos.

Marqués del Atrio celebró su llegada a Costa Rica con una cena maridaje y cata de vinos junto a invitados, clientes y aliados comerciales.

Marqués del Atrio llega a Costa Rica de la mano de Centenario Internacional, empresa que se encargará de la distribución en distintos puntos de venta. Desde ya adelantaron que el producto comenzará a llegar a supermercados, tiendas especializadas, restaurantes y otros comercios del país.

MARQUÉS DEL ATRIO Jorge Mayorga, Director Comercial de Centenario Internacional. (RANDALL VÁSQUEZ/RANDALL VÁSQUEZ)

“Es un producto de altísima calidad, diferente, distinto, que viene a traer variedad a la gran oferta que ya existe en Costa Rica de vinos, pero con un toque diferenciador, y que viene respaldado con la categoría y prestigio de las bodegas de Marqués del Atrio”, explicó Jorge Mayorga, Director Comercial de Centenario Internacional.

Con esta incorporación, Centenario Internacional amplía su portafolio de bebidas y el consumidor costarricense suma nuevas alternativas provenientes de una de las regiones vinícolas más reconocidas de España.