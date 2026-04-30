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Marqués del Atrio llega a Costa Rica con 21 etiquetas de vino español

La reconocida casa vinícola aterriza de la mano de Centenario Internacional con una propuesta pensada para distintos perfiles de consumidor.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Centenario Internacional








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.