BRANDVOICE
contenido patrocinado

Leapmotor abre showroom en La Uruca y mantiene condiciones especiales de Expomóvil

El nuevo espacio exhibe sus modelos eléctricos disponibles en Costa Rica, conserva promociones vigentes y cuenta con el respaldo local de FACO.

Por Alejandro Monge

Presentado por: LEAPMOTOR








LeapmotorCondiciones de ExpomóvilMovilidad eléctric Costa RicaLEAPMOTOR FACO
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.