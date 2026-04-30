Leapmotor abre showroom en La Uruca y mantiene condiciones especiales de Expomóvil

Tras destacar con sus modelos durante Expomóvil 2026, Leapmotor continúa moviéndose en el mercado costarricense con la apertura de su nuevo showroom en La Uruca.

Los interesados en adquirir un vehículo de la marca ya cuentan con un espacio donde podrán conocer de cerca la propuesta de movilidad eléctrica de Leapmotor, recibir asesoría y explorar opciones dentro de su portafolio.

LEAPMOTOR (LEAPMOTOR/LEAPMOTOR)

El showroom exhibe parte de los modelos disponibles en el país, entre ellos los C10 BEV, C10 REEV, B10 Life y B10 Design, permitiendo a los consumidores valorar distintas alternativas según sus necesidades de conducción, autonomía y equipamiento.

Además, algunos vehículos como el B10 mantienen condiciones especiales de Expomóvil, con precios desde los $29.990, lo que representa una oportunidad para quienes buscan ingresar al segmento eléctrico con una propuesta competitiva.

LEAPMOTOR (LEAPMOTOR/LEAPMOTOR)

Uno de los diferenciales de Leapmotor es su alto nivel de integración tecnológica. La marca fabrica internamente más del 70% de los componentes clave de sus vehículos, incluidos sistemas electrónicos centrales, lo que le permite mayor control de calidad, innovación más ágil y eficiencia en costos.

De acuerdo con la compañía, este enfoque fortalece la confiabilidad del producto final y su competitividad dentro del segmento eléctrico.

Adicionalmente, todas las personas que reserven su vehículo durante este periodo participarán por un viaje a Cartagena.

LEAPMOTOR (LEAPMOTOR/LEAPMOTOR)

Leapmotor llega al mercado costarricense con el respaldo de FACO, grupo automotriz encargado de ofrecer soporte comercial, asesoría especializada y servicio postventa.