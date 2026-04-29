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Primer vistazo: H&M revela la colección junto a Stella McCartney

H&M presenta con orgullo los looks de su próxima colección junto a Stella McCartney.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: H&M

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.