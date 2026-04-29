Primer vistazo: H&M revela la colección junto a Stella McCartney

La colección se lanzará el 7 de mayo, casi veinte años después de la primera colaboración de la marca con la aclamada diseñadora y activista. Aquella primera alianza —la segunda colaboración de diseño en la historia de H&M— debutó en noviembre de 2005.

Esta nueva colección de Stella McCartney para H&M retoma ese legado y lo reinterpreta. Es una mirada a los momentos más icónicos de los 25 años de la firma, encapsulando la visión pionera y disruptiva de McCartney en una propuesta de prendas y accesorios.

La colección conecta pasado y presente, combinando piezas contemporáneas clave —como camisas oversize, trench coats de silueta amplia y sastrería de líneas precisas— con elementos icónicos y lúdicos del archivo de la diseñadora, incluyendo estampados con pedrería y camisetas con slogans.

“Veo esta colección como un viaje a través de mi historia en la moda. Es una mezcla auténtica de clásicos actuales y algunos de mis favoritos del pasado, que reflejan mis inicios y la evolución de mi identidad creativa. Es divertida, fuerte, brillante, alegre y refinada.” – Stella McCartney

H&M (H&M/Cortesía)

Otros elementos destacados incluyen los tops de punto con la característica cadena Falabella en el cuello. La colección también incorpora prendas de fiesta con acabados brillantes, conjuntos y denim, además de un top de malla con un estampado de cerezas proveniente del archivo de la marca. Como guiño nostálgico, resalta una mini camiseta blanca con tachuelas que lleva el mensaje ‘Rock Royalty’.

La línea incluye bolsos de hombro con logotipo y totes de gran tamaño. Los collares y aretes también incorporan la cadena Falabella, un detalle distintivo presente en varias piezas.

La colección se define por un enfoque consciente en los materiales, priorizando el uso de contenido reciclado, algodón orgánico y lana certificada bajo el estándar RWS, además de innovaciones en materiales recubiertos a partir de materias primas como el maíz industrial y aceites vegetales reciclados.

Hoy también se presenta la campaña de la colección, fotografiada por Sam Rock en Londres y protagonizada por Renée Rapp, Angelina Kendall y Adwoa Aboah. La estética es relajada pero sofisticada, con un aire nostálgico que mira hacia el futuro.

A lo largo de la campaña, “&Stella” se convierte en el concepto central de esta colaboración. Reinterpretado en múltiples formas —&Here &Now &Me &You—, se transforma en un mensaje sobre conexión, cuidado y una manera de ser que abarca pasado, presente y futuro.

“Stella siempre ha tenido una visión audaz de la moda, y esta colección refleja su evolución: de una joven voz disruptiva a una referente del diseño atemporal. Cada pieza es deseable y cuenta una historia única y poderosa.” – Ann-Sofie Johansson

La colección estará disponible en H&M Multiplaza Escazú a partir del 7 de mayo de 2026. Copiado!