Dormir bien durante el periodo: porque el descanso también necesita cuidados especiales

Dormir profundamente no siempre es tan sencillo como parece, y mucho menos para quienes atraviesan cada mes los cambios físicos y emocionales del ciclo menstrual. Aunque el descanso es un pilar indispensable para el bienestar general, la realidad muestra que la menstruación suele alterar la continuidad del sueño y dificulta alcanzar un descanso verdaderamente reparador.

Dormir bien durante el periodo: por qué el descanso también necesita cuidados especiales

Este fue el tema que reunió a un grupo de creadoras de contenido, invitadas por la marca Saba, en lo que fue un evento para compartir experiencias, aprender y conocer acerca de la forma en la que influye la menstruación a la hora de dormir.

Estudios recientes ayudan a dimensionar este impacto. El estudio Periodsomnia de Saba®, marca de Essity, compañía sueca y líder global en higiene y salud, revela que el 62% de las personas menstruantes afirma dormir peor durante esos días, mientras que el 51% señala que los dolores y malestares asociados les impiden conciliar el sueño. Las cifras subrayan cómo factores hormonales, físicos y emocionales se entrelazan afectando el descanso nocturno.

En Saba® entendemos que el sueño no es un lujo: es salud. Y durante el periodo, muchas personas enfrentan noches interrumpidas por dolor, incomodidad o miedo a fugas. Nuestra misión es acompañarlas con soluciones que les devuelvan tranquilidad para descansar profundamente. Hablar de periodsomnia es abrir un espacio necesario sobre cómo la menstruación impacta el bienestar integral, incluyendo el descanso nocturno. — Estefanía Estrada, gerente de Personal Care en Essity.

De acuerdo con el Dr. Tito Cabezas, Médico de la Clínica Waswö, las hormonas ováricas, principalmente estrógenos y progesterona, desempeñan un papel fundamental en la calidad del sueño.

Ambas hormonas participan en la regulación del ritmo circadiano y en la arquitectura del sueño. La progesterona favorece la relajación, la somnolencia y una respiración más estable. Por su parte, los estrógenos intervienen en la regulación del sueño REM (fase del ciclo de sueño caracterizada por una alta actividad cerebral), los cuales mejoran la latencia del sueño, facilitan una adecuada termorregulación para conciliar el sueño y modulan la liberación de neurotransmisores implicados en el descanso. — Dr. Tito Cabezas, Médico de la Clínica Waswö.

Según indica el doctor, durante la fase folicular, los estrógenos favorecen a conciliar el sueño y regular la temperatura corporal. En la fase lútea, la progesterona promueve relajación y somnolencia. Pero en los días previos a la menstruación, la caída brusca de ambas hormonas puede generar irritabilidad, ansiedad y dolor, factores que fragmentan el sueño.

Estos cambios pueden manifestarse en despertares nocturnos, somnolencia diurna, irritabilidad y variaciones en el estado de ánimo, señales claras de que el descanso está siendo afectado por el ciclo hormonal.

Así puede dormir mejor

El buen dormir no comienza al acostarse, sino durante el día, por ello, el doctor recomienda:

Exposición diaria a la luz natural

Ejercicio por la mañana para sincronizar los ritmos biológicos

Rutinas de alimentación y sueño constantes

Manejo del estrés y técnicas de relajación

Por la noche, pequeños rituales pueden transformar la calidad del descanso:

Ducha tibia

Rutina de cuidado personal

Ambientes frescos, oscuros y silenciosos

Evitar pantallas al menos 45 minutos antes de dormir

Usar la cama únicamente para dormir

Aplicar compresas calientes y, si es necesario, analgésicos indicados para los cólicos

Sueño con incomodidad

Uno de los factores que más afecta el descanso en los días de sangrado es la sensación de inseguridad ante posibles fugas. El mismo estudio revela que alrededor de un tercio de las mujeres cambia su postura al dormir para evitar incomodidad, lo que afecta la profundidad del sueño.

