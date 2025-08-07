Sugese: evolución, inclusión y futuro del mercado asegurador costarricense

Hay decisiones que no siempre se celebran, pero que marcan la diferencia cuando todo cambia. Contratar un seguro rara vez aparece entre las prioridades del día a día, hasta que ocurre lo inesperado y esa decisión se transforma en respaldo, alivio y equilibrio.

Este especial, publicado por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) con motivo de los 17 años desde la apertura del mercado asegurador en Costa Rica, invita a mirar el seguro desde otra perspectiva: no como un trámite distante, sino como una herramienta para cuidar lo que más importa.

A través de sus páginas se recogen los principales hitos del sector desde 2008, el surgimiento de nuevas alternativas más accesibles —como los seguros autoexpedibles— y los desafíos actuales de la industria: el impacto del cambio climático, la transformación digital y la urgencia de llegar a sectores tradicionalmente excluidos.

Más allá de cifras y regulaciones, el documento plantea reflexiones necesarias: ¿qué entendemos realmente por protección? ¿Cómo tomamos decisiones que fortalezcan nuestra salud financiera y nuestro bienestar futuro?

La educación financiera, la creación de productos más simples y la construcción de vínculos más claros entre las aseguradoras y los usuarios son parte del cambio.

Esta guía informativa es una invitación a cuestionar, a informarse y a tomar decisiones más conscientes. Porque asegurar no es solo prevenir pérdidas; también es reconocer lo que queremos cuidar y hacerlo a tiempo.