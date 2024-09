BAC es reconocido como la mejor empresa en atraer y fidelizar talento en Costa Rica

El sentido de pertenencia, el orgullo por trabajar en BAC y el trato justo y equitativo son razones que hacen que esta entidad bancaria fuera reconocida como la empresa número 1 en el ranking de empresas para Atraer y Fidelizar Talento en Costa Rica 2024, realizado por Merco.

La noticia fue dada a conocer este miércoles 18 de setiembre, durante la presentación del ranking, el cual recopila resultados de 100 empresas que operan en Costa Rica. Además, compila valoraciones de 11 públicos de interés de dichas organizaciones, entre ellos, personas colaboradoras, expertos en Recursos Humanos y sociedad en general.

En esta primera edición de Merco Talento 2024, el monitor empresarial se basó en variables como calidad laboral, marca empleadora y reputación.

Según encuestas realizadas a nivel interno por la entidad bancaria, el 92% de las personas colaboradoras se siente orgullosa de trabajar en BAC, y 9 de cada 10 afirma que reciben un trato justo por parte de la organización, sin importar la edad, raza, religión, orientación sexual o discapacidades.

Crear posibilidades para la Gente BAC es otra de las razones que generan pertenencia. Actualmente, el banco cuenta con la universidad corporativa más grande del país, en la que las más de 5.000 personas colaboradoras son, a su vez, estudiantes y tienen a su disposición más de 150 cursos diferentes al año. Esto les permite no solo capacitarse mejor para desempeñar sus puestos actuales, sino también para desarrollarse profesionalmente y, de esta forma, tener mayores oportunidades en el futuro.

Esto es posible gracias a una inversión anual en capacitación externa e interna de ₡520 millones. El proyecto se complementa con planes de mentoring, coaching, pasantías y becas.

Por otra parte, el banco cuenta con más de 70 beneficios a disposición de las personas colaboradoras, los cuales han sido diseñados tomando como base sus necesidades y las de sus familias. Estas facilidades tienen que ver, entre otras cosas, con aspectos como tiempo personal, salud y bienestar integral, desarrollo de las finanzas y sostenibilidad.

Aunado al reconocimiento por parte de Merco, BAC también fue reconocido con una medalla de plata en los Premios Brandon Hall a la Excelencia 2024, por su programa “Liderazgo Multiplicador BAC”, el cual ha contribuido a mejorar el desarrollo y las habilidades de las colaboradoras de la organización.

“Obtener este reconocimiento como Best Leadership Development for Women no solo nos da la credibilidad y confianza de que desarrollamos un programa exitoso, también nos permite difundir el gran trabajo de estas líderes y de una organización que realmente se preocupa por el desarrollo constante de sus personas colaboradoras”

— Laura Moreno.