Jerarcas del equipo de Laura Fernández dan dosis de realidad

Cuatro jerarcas de la administración de Laura Fernández aportaron dosis de realidad en sus primeras declaraciones.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advirtió de que es imposible eliminar las listas de espera en las condiciones actuales. Lo que se puede hacer es administrarlas, dijo.

Hoy, algunos pacientes deben esperar hasta nueve años para ser atendidos o intervenidos por un especialista.

“Por más que usted atienda ese personal, todos los días nos llegan pacientes en el servicio de emergencias con traumas, complejidades, con situaciones muy riesgosas que, de alguna manera, el que está en Consulta Externa deja de ser atendido porque yo necesito reforzar ese personal del área de emergencias. Hay que hablar de administración de listas de espera sí o sí con estrategias que me reduzcan los números importantes”, afirmó Taylor en declaraciones a la prensa.

La jerarca sostuvo que uno de los principales problemas de la Caja es la falta de especialistas médicos. En Ortopedia, por ejemplo, solo hay tres especialistas en columna.

Un informe de Auditoría de la CCSS, de noviembre del 2025, señaló que a la institución le faltan 439 especialistas:

Radiología e imágenes médicas: 99 especialistas. Anestesiología y recuperación: 99 especialistas. Medicina del trabajo: 70 Cardiología: 22 Infectología: 20 Cirugía general: 18 Endocrinología: 18 Hematología: 16 Hematología pediátrica: 14 Ortopedia y traumatología: 13

El 4 de mayo, un día antes de ser ratificada para continuar en el puesto, la presidenta de la CCSS también aseveró que no se puede postergar más la toma de decisiones para salvar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para lo cual están planteadas medidas como:

Reducir la tasa de reemplazo para las futuras pensiones. Ese es el porcentaje del salario que reciben las personas al jubilarse. Actualmente, la CCSS otorga entre un 43% y un 52,5% del salario de referencia, pero la idea es bajar a un rango que oscile entre 40% y 43%.

Aumentar de 300 a 360 las cotizaciones requeridas para obtener la pensión por vejez, es decir, de 25 años a 30 años de trabajo.

“No podemos trasladar el tema a otro gobierno o a otras autoridades. Es urgente. Por eso, en esta mesa técnica, dirigida por la institución, llamamos a todos los autores. Queremos que se enriquezcan y socialicen las propuestas. Debemos buscar un beneficio país, porque este es el escenario”, dijo la jerarca en la Junta Directiva de la CCSS, cuando los departamentos técnicos alertaron de un agotamiento acelerado de la reserva del IVM.

Riesgo cambiario

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), manifestó que, a pesar de la reducción del tipo de cambio, el riesgo cambiario permanece para los deudores expuestos al precio del dólar.

La tendencia a la baja podría revertirse “en cualquier momento”, dijo. "Y en el momento en que el tipo de cambio dé vuelta, que puede ocurrir en cualquier momento, entonces cabe la posibilidad de que las personas que no tienen cobertura cambiaria tengan problemas para hacerle frente a sus obligaciones”, declaró el jerarca del BCCR.

Resultados en educación tomarán tiempo

Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, prevé que los cambios que están en proceso, en el sistema educativo, den resultados positivos a partir del 2027. Esta es una visión más realista, pues los procesos de fortalecimiento de la educación suelen tomar tiempo.

Entre las medidas adoptadas, están:

Los estudiantes de último año de primaria y secundaria realizarán nuevas pruebas nacionales sumativas que sustituirán las implementadas en el 2023 por la exministra y actual diputada Anna Katharina Müller Castro, las cuales tenían efecto compensatorio. En el gobierno anterior, las materias eran evaluadas como un todo, pero ahora los exámenes tendrán una nota por asignatura. Esto exige a los alumnos aprobar cada disciplina por separado.

Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes en lectoescritura y matemáticas.

Prohibición de celulares en las aulas.

Endurecimiento del rebajo de puntos tras la comisión de faltas.

Responsabilidad y el tren como columna vertebral del transporte

Efraim Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, declaró que el tren eléctrico será la columna vertebral de la reorganización del transporte en Costa Rica, en medio de un colapso vial que se extiende por el exceso de vehículos, la falta de infraestructura y la pobre oferta de transporte público.

No obstante, si todo sale bien, el tren empezaría a operar en el 2031.

Zeledón, quien viene del gobierno anterior, dijo tener un sin sabor por no haber hecho más, en su primer periodo, para reducir las presas.

“Hay muchos temas que, aunque quisimos, no logramos resolver. Hubiera querido ejecutar más obras, hubiera querido poder ayudar a los costarricenses más con la reducción de presas, por muchas razones no lo logré, yo vine al cierre del gobierno; ahora, sobre estos cuatro años, pues todo lo que suceda será mi responsabilidad y tengan los costarricenses toda la seguridad de que no vamos a aflojar hasta resolver los problemas de presas”, dijo.

Sostuvo que se daría por satisfecho si logra sacar estas cinco obras: