Corrillos Políticos

Hasta los diputados de gobierno cerraron filas con el proyecto de Óscar Izquierdo sobre estafas en línea, pese a la molestia de los bancos públicos

Defenestrado de su plaza en el AyA, el jefe del PLN logró reunir apoyo para el proyecto que desató una ruptura en el sector bancario. Los diputados de gobierno, con una mayor responsabilidad de sopesar los efectos sobre el sector financiero por su conexión con el Poder Ejecutivo, decidieron no oponerse

Por Esteban Oviedo
Comisión Plena III Fraude Bancario
Óscar Izquierdo promovió el proyecto contra las estafas bancarias, el cual fue aprobado de forma unánime. (JOHN DURAN/John Durán)







Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

